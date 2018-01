El Consorci del Museu de Lleida també presenta un recurs al Suprem pels béns de Sixena

Catalunya exhaureix totes les vies legals en el cas Sixena: hores després dels dos recursos que la Generalitat ha presentat al Suprem aquest dijous, el Consorci del Museu de Lleida ha fet públic que n'ha presentat un altre contra la sentència del 30 de novembre del 2017 de l'Audiència Provincial d'Osca, que en confirmava una d'anterior que declarava nul·la l'adquisició de 97 béns del monestir per part de la Generalitat entre els anys 1983 i 1994.

Els recursos, com explica el Consorci en un comunicat, es fonamenten en nombrosos motius, entre els quals cal destacar que se li ha causat "indefensió" per no poder intervenir de bon principi en el procés perquè les demandes del govern de l'Aragó i de l'Ajuntament de Vilanova de Sixena no es van adreçar contra ell.

També es basa en el fet que la sentència 6/2012 del Tribunal Constitucional nega que "el govern de l'Aragó pugui exercir les seves competències en matèria de cultura sobre les 44 peces provinents de Sixena", en què la declaració de monument nacional del 1923 del monestir no incloïa les peces i que no calia comunicar ni demanar autorització per adquirir-les al ministeri de Cultura ni al govern de l'Aragó, perquè l'any 1983 Catalunya ja tenia competències en matèria de cultura.