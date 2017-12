Dos supervivents de l'Holocaust, convertits en realitat virtual

Com era viure en un camp de concentració? Com vau aconseguir sobreviure? Quines implicacions ha tingut en la resta de la vostra vida? Cada vegada és més difícil trobar testimonis de l'Holocaust que puguin respondre en primera persona a aquestes preguntes. Per combatre els efectes de l'inexorable pas del temps i preservar la memòria històrica, el Museum of Jewish Heritage de Nova York ha transformat dos supervivents de l'Holocaust en realitat virtual.

Els dos testimonis són Eva Schloss, la germanastra d'Anna Frank, i Pinchas Gutter. Les seves històries no només no es perdran quan ells desapareguin, sinó que qualsevol podrà conèixer-les de primera mà gràcies a la tecnologia. Schloss i Gutter han respost a més de mil preguntes sobre la seva experiència davant de 116 càmeres, que han enregistrat les seves respostes i reaccions.

Tres anys després d'aquest procés, el material obtingut s'ha convertit en dues peces de realitat virtual que el museu exposa sota el títol 'New dimensions in testimony' . Els visitants poden adreçar-se als testimonis a través d'un micròfon, fer-los preguntes i escoltar les seves respostes. Un dels objectius de la iniciativa és garantir a les noves generacions l'accés a aquests testimonis, com també potenciar el valor que té que el fet de conèixer una experiència a partir dels mateixos supervivents. L'exposició, a més, explora noves maneres de preservació de la memòria històrica.