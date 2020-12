'Coronavirus', neologisme de l'any

El coronavirus també té el seu impacte en la llengua. L’Observatori de Neologia ( OBNEO ) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) han llançat per setè any consecutiu una crida oberta a participar en la tria del neologisme de l’any i el virus que tant ha sacsejat el món els últims mesos ha sigut el guanyador.



La paraula coronavirus ha aconseguit un 15,8% dels vots. El segon, el tercer i el quart lloc han sigut, amb pocs vots de diferència, per a videotrucada (12,8%), conspiranoic -a (12,3%) i mascareta (12,1%). La resta de candidats han rebut els percentatges de vot següents: teletreballar (10,4%), infodèmia (9,9%), grup bombolla (9,6%), desconfinament (7,3%), traçabilitat (6,4%) i desescalada (3,2%). Com cada any, el nombre de persones que han participat en l’elecció del neologisme ha augmentat considerablement: enguany han votat 9.643 persones, mentre que l’any passat ho van fer unes 6.400 persones.

Així doncs, la paraula coronavirus podria aparèixer aviat al Diccionari de la llengua catalana. Els neologismes que han anat guanyant les edicions anteriors també s'han anat incorporant al diccionari. I l'actualitat sempre ha marcat l'elecció. El 2018, per exemple, la paraula escollida va ser sororitat, que va obtenir un 32,6% dels vots i que es refereix a la relació de solidaritat entre dones basada en motius socials, ètics i emocionals. Emergència climàtica i animalista van ser els conceptes escollits com a neologismes del 2019.