El xamans de Costa Rica encanten el Museu Arqueològic

“El xaman dirigeix la sessió. Un pànic sensual, deliberadament evocat per drogues, càntics, balls, porta el xaman a un estat de trànsit. La veu canvia, moviment convulsiu”. Ho deia Jim Morrison a The Lords, però també és el que vol evocar en part l’exposició Xamans i esperits. Tresors del Museu del Jade de Costa Rica al Museu Arqueològic de Catalunya (MAC): el visitant ha d’imaginar-se de nit en un bosc tropical d’arbres immensos i, davant les flames d’una foguera, visualitzar la figura d’un home o una dona que canta i es transforma mentre juga amb el fum.

A l’exposició es poden veure 188 objectes de jade, ceràmica, pedra i or relacionats amb diferents rituals de xaman de la col·lecció arqueològica del Museu del Jade i de la Cultura Precolombina de San Juan de Costa Rica. Algunes de les peces surten per primera vegada del museu, inaugurat el maig del 2014, amb més de 7.000 objectes repartits per les seves sales. “Forma part d’un projecte d’intercanvi. A canvi, hem portat allà una exposició de castells catalans”, diu el director del MAC, Josep Manuel Rueda. Les peces expliquen com eren els líders polítics i espirituals de les comunitats indígenes.

Hi havia igualtat de gènere: homes i dones podien ser xamans. “Eren persones importants dins les comunitats i es considerava que tenien poders màgics. Se les respectava i se les temia”, explica la comissària de l’exposició, Virgínia Novoa. En molts casos, les comunitats indígenes eren matriarcats. “El paper de les dones era important en les societats precolombines. Eren les dones les que marcaven la línia del grup o del clan -explica Novoa-. Els xamans s’iniciaven des de joves i aprenien els cants i rituals, com els de les pedres amb poders endevinatoris, amb els xamans més ancians en retirs en coves o cabanes aïllades”. El xaman era l’intermediari entre el poble i el món espiritual, on hi havia esperits bons i dolents. Tenia el poder de curar, perquè coneixia les plantes medicinals, i podia influir en la guerra, les caceres i el viatge al món dels morts.

Gran domini tècnic

“L’exposició vol mostrar la gran diversitat cultural de Costa Rica i els canvis socials i culturals que ha experimentat la societat”, explica Liz Rojas, museògrafa del Museu del Jade. Els objectes constaten el domini que tenien els artesans per elaborar objectes de pedra, ossos, ceràmica, fusta, or, jade i coure. Els penjolls alats, les figures, la ceràmica i les esferes de pedra són la prova que les societats precolombines van comerciar amb altres territoris de l’actual Guatemala, Hondures i el Salvador. A cada persona se li assignava un esperit protector quan naixia i els xamans podien transformar-se en jaguars, llangardaixos, serps... Els rituals no han desaparegut del tot. Hi ha pobles indígenes que conserven la figura del xaman, com els cabécar, bribri, boruca, teribe, maleku, huetar i ngöbe. “El grau de conservació depèn sovint de si són accessibles o si calen dies per arribar-hi”, diu Rojas. La majoria continuen treballant la terra i l’artesania. Alguns, fins i tot, conserven la seva llengua.

Entre els objectes que es poden veure a l’exposició destaca la dona xaman: una figura femenina de ceràmica representada amb pintura corporal que imita la pell del jaguar i la del rèptil. “El pentinat, les orelleres, el tanga i la posició de les mans s’associen a un personatge de l’elit o una autoritat”, diu Rojas. Moltes de les figures constaten la importància dels rituals de fertilitat: hi ha escenes de parelles abraçades, tocant-se o realitzant l’acte sexual, dones donant a llum i objectes en forma de fal·lus.

La supervivència de les comunitats també té el seu testimoni gràfic. La fotògrafa Melanie Wells ha documentat la vida d’indígenes com l’Olga, que viu a les muntanyes de Kokötei amb sis fills subsistint gràcies a les provisions de la natura. Lucas Iturriza és un altre fotògraf que ensenya la diversitat del país amb persones d’orígens molt diversos, com la Karla, una dona d’ascendència alemanya i afrocaribenya, i la Génesis, una activista LGTBQ.