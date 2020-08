Els cineastes britànics s’inspiren en els clàssics per rodar escenes de sexe en temps de covid-19

En temps de pandèmia no és fàcil rodar escenes íntimes. Per fer front al repte d'explicar el desig sense mostrar explícitament la seva culminació, Directors UK, l’associació professional de cineastes britànics, ha publicat Intimacy in the time of covid-19 (podeu llegir la guia aquí). La guia, entre altres coses, suggereix tornar als clàssics, és a dir, als temps en què els cineastes havien de filmar sota el codi Hays, que va prohibir el sexe a la pantalla. “Fins i tot es pot trobar inspiració revisant pel·lícules clàssiques com ara Va passar una nit (1934) o Casablanca (1943)”, diu la guia. El codi Hays es va aplicar del 1934 al 1967, i, entre altres coses, prohibia els petons i abraçades massa apassionats o “lascius”. Durant aquells anys, molts matrimonis, a la gran pantalla, apareixien dormint en llits separats i pràcticament no es veien nus (ensenyar el melic estava explícitament prohibit). Els cineastes van haver d'aguditzar l'enginy.

Parlar de sexe però no tocar-se

Entre altres alternatives al sexe carnal, la guia apunta la possibilitat que els personatges expliquin tot allò que es farien l'un a l'altre, el sexe telefònic, o tancar la porta i deixar-ho tot a la imaginació del públic. La guia també aconsella filmar els actors l'un al costat de l'altre en lloc de cara a cara, rodar per separat i ajuntar en l’edició, posar els actors en quarantena durant dues setmanes i fer servir lents més llargues per crear una sensació d’intimitat però mantenint una distància segura.

“La pandèmia del covid-19 implica nous reptes amb els quals hem de treballar. Els cineastes hem de buscar solucions i volem tornar a treballar. Un dels efectes de la distància física és que ha donat un valor, que fins ara ni tan sols havíem somiat, al fet d’abraçar-se. Ens ha fet conscients del poder –pot ser positiu però també negatiu– del contacte físic i hem de traslladar-ho a les nostres feines. El nostre ofici ens permet transmetre històries i explicar relacions íntimes i ara hem de continuar fent-ho de manera més creativa que mai”, ha assegurat la cineasta britànica Susanna White, que ha treballat al llarg de sis mesos amb Bill Anderson i Vanessa Coffey en l’elaboració d’aquesta guia. White ha dirigit, entre d'altres, les sèries Masters of sex o The deuce.