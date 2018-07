Creix el públic del Festival Pau Casals

La 38a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals, organitzat per l’Ajuntament del Vendrell amb la col·laboració de la Fundació Pau Casals, va tancar aquest dimarts confirmant la tendència a l’alça de públic que ja s'està produint des del 2017. Enguany ha tingut 1.928 assistents als concerts, 320 més que l’any passat, xifra que representa un 21% més de públic.



El nou rumb marcat pel director artístic del festival, Bernard Meillat, i el fet de concentrar l'activitat en deu dies, ha trobat una bona acceptació per part del públic. En aquesta edició, organitzada temàticament al voltant del centenari de l'armistici que va significar el final de la Primera Guerra Mundial, hi ha hagut produccions especialment preparades per al festival, entre les quals la 'Història d’un soldat', de Stravinsky, que va reunir artistes francesos i catalans (el Murtra Ensemble, Jaume Comas i tres membres del Ballet de l'Òpera de París, amb una coreografia de Maxime Thomas) associant música, dansa i teatre. “Tots els artistes van donar el màxim, sabent que estaven tocant en un lloc molt especial, la pàtria de Casals, en un ambient molt emotiu”, ha comentat Meillat.



Oriol Toldrà, gerent de l’Auditori del Vendrell, explica que “més enllà de composicions de Schubert, Bach, Mozart i Haydn, en aquesta edició s'han programat obres de compositors que no s'havien sentit mai fins ara al Vendrell, com els 'Preludis' de Debussy i la 'Història d'un soldat', de Stravinsky"'. “Volem introduir nous temes i noms sense deixar d’atreure el gran públic”, afegeix Toldrà.

La programació del 2018 ha inclòs un concert més (vuit, en total) i ha girat entorn dels valors universals de pau i democràcia defensats per Pau Casals al llarg de la seva vida i carrera professional. Des del 13 de juliol han passat pel 38è Festival Internacional de Música de Pau Casals músics de renom internacional com ara el violoncel·lista Steven Isserlis, present en dos concerts; joves talents del violoncel com ara Bruno Philippe i Pablo Ferrández (guanyador de la Beca Internacional Pau Casal per a Joves Violoncel·listes del 2012), a més d'intèrprets com ara els pianistes Javier Perianes i Tom Porter, i formacions com ara Gli Incogniti amb Amandine Beyer i l’Orquestra Simfònica Camera Musicae, dirigida per Tomàs Grau.Pel que fa a les projeccions a l’aire lliure celebrades a la plaça del Tívoli, aquestes han registrat en dos dies fins a 490 assistents, mentre que l’any passat tres sessions en van aplegar un centenar menys. Aquest any s'ha projectat molt material inèdit sobre la figura del Casals i s'han combinat les imatges amb les actuacions en directe del Cor Orfeó Parroquial del Vendrell i del violoncel·lista Pablo Ferrández.