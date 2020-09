Cristina Dejuan comença a pintar l'obra 'Love is love' en una nova ubicació a Torrefarrera

L'obra Love is love de l'artista convidada a la 4a edició del Torrefarrera Street Art Festival, Cristina Dejuan, s'ha començat a pintar a la nova ubicació en un mur de l'edifici del carrer Carretera número 13. Aquesta obra va ser objecte d'una polèmica el cap de setmana passat al ser censurada per alguns veïns de l'edifici on s'havia de pintar inicialment, perquè consideraven que no era apropiada per als nens, ja que s'hi poden veure dones nues fent-se petons i abraçades. Per evitar un nou boicot, els veïns de l'edifici on ara es pinta han signat un document en què es plasma la conformitat per executar-la. Tal com recull l'ACN, Dejuan ha destacat que la història de la humanitat està plena de murals com els seus i la sorprèn que la gent "s'escandalitzi".

No acceptar la sexualitat de la dona

Dejuan ha explicat que continua sense entendre la polèmica pel seu mural el ple segle XXI i ha lamentat que coses com la violència estiguin molt més acceptades que la sexualitat de la dona en totes les seves formes. En aquest sentit, ha afegit que el mural que ha començat a pintar aquest divendres tindrà el mateix estil que el que li van censurar a l'altre edifici, que va improvisant sobre la marxa i que no tractarà només de la sexualitat sinó que vol mostrar el cos femení amb totes les seves característiques, plasmant els pits tant siguin amb estries, com grans o petits, o que hagin sofert una mastectomia. La previsió és acabar l'obra en uns quatre o cinc dies.

Segons l'alcalde de Torrefarrera, Jordi Latorre, des del moment en què els veïns del primer edifici van transmetre la disconformitat amb el mural, sempre s'ha apostat per la continuïtat de l'obra en un altre emplaçament i ha remarcat que el mateix dilluns al matí després de la censura ja tenien disponibles cinc alternatives, entre les quals hi ha la paret que s'ha escollit definitivament. Dejuan va començar el mural dijous amb els treballs previs que van consistir en pintar de color blanc tot el mur. Aquest divendres desenvoluparà les figures femenines que el conformaran.

Una edició atípica a causa del covid-19

L'edició d'enguany del Torrefarrera Street Art Festival no segueix el format de concurs a conseqüència de la crisi sanitària del covid-19. D'aquesta manera, s'han convidat 5 artistes de les comarques de Ponent: Oriol Arumí (Lleida), Lily Brik (Puigverd de Lleida), Sween Art (Ivars d'Urgell), Cristina Dejuan (Torrefarrera) i Lluckutter (Lleida). Els artistes es desplacen des de casa seva només per pintar els murs, per tal d'evitar riscos de contagi. Aquest fet ha afectat la durada del festival, que serà de quatre setmanes, per adaptar-se a les possibilitats dels artistes, i finalitzarà el 10 de setembre. Sí que es manté el premi del públic, que podrà votar telemàticament un cop acabada aquesta edició.

Es pintaran cinc murs, que ocupen un total de 744 metres, amb un pressupost de 14.000 euros. Un cop acabada aquesta edició, en el conjunt dels quatre certàmens, el poble de Torrefarrera comptarà amb un total de 3.914 metres pintats, repartits en 40 murs.