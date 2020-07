Crit d'ajuda dels 'tablaos' de Barcelona a les administracions pel coronavirus

Tarantos, Tablao Flamenco Cordobés i Tablao de Carmen, els tres locals flamencs més antics de Barcelona, s'han unit en la Plataforma Tablaos Emblemàtics per demanar ajuda urgent a les administracions. Tancats durant mesos per la pandèmia del coronavirus i sense previsió que se'ls autoritzi a obrir aquest estiu, auguren que no podran tornar fins a la primavera del 2021, i reclamen un "programa d'ajudes" públiques per sobreviure, ells i "el 90% dels artistes flamencs catalans que en depenen econòmicament", segons explica l'ACN. Que es prorroguin els ERTO fins a superar la pandèmia, poder programar en espais a l'aire lliure, suport econòmic i l'esponsorització d'un Festival de Tablaos Flamencs són algunes de les ajudes que han sol·licitat aquest dimecres.

Els tres tablaos continuen tancats ara mateix. Només Tarantos va reobrir tímidament al final de la distensió, però amb la nova reculada d'aquest juliol ha tornat a abaixar la persiana. L'escenari és desencoratjador per a aquests locals històrics de la ciutat, i la perspectiva de futur no és més bona: la temporada alta s'acaba a l'octubre i, per tant, si tot va bé el negoci no tornarà a funcionar en condicions fins a la primavera del 2021.

Els tablaos han assumit que avui "la prioritat" és la salut, i per això no demanen tant que se'ls permeti reobrir els locals com alternatives per a la seva activitat i supervivència econòmica. Des del Tablao Flamenco Cordobés, María Rosa Pérez diu a l'ACN que estan doblement tocats. D'una banda, el 90% del seu públic són turistes i enguany en seran pocs els qui visitaran la ciutat. De l'altra, les característiques del negoci (locals interiors, sovint petits) els converteixen en "els primers" a tancar a cada nou repunt de contagis, admet la responsable del tablao de la Rambla.

Música a l'aire lliure i ajudes sostingudes

Amb aquest panorama, els tres espais històrics han demanat aquest dimecres en una roda de premsa mesures a les administracions que els permetin, si més no, aguantar. Al govern espanyol li sol·liciten que mantingui els ERTO "fins que la pandèmia s'hagi superat mèdicament", i que ho faci a més bonificant el 100% del subsidi. "Estem tancats al 100%!", il·lustra Pérez. També es demana una reducció de l'IVA de les entrades dels espectacles de flamenc –en cas que es puguin fer– fins al 4%.

A les administracions catalana i municipal, els suggereixen poder salvar una part de la programació amb una cessió gratuïta d'espais públics a l'aire lliure, i possibilitar l'obertura de terrasses "que puguin proporcionar alguna font d'ingressos". També es demanen ajudes econòmiques com l'exempció del pagament d'impostos mentre els espais estiguin tancats i una línia finalista per poder "sostenir" les despeses fixes.

La plataforma també voldria finançament per pagar l'emissió digital d'espectacles que es poguessin fer en directe als tablaos (ara sense públic, o en el futur), col·laboració per una campanya de difusió i reivindicació del patrimoni flamenc adreçat a la població local i fins i tot l'esponsorització d’un Festival de Tablaos Flamencs, que no existeix encara.

En converses amb els grups parlamentaris i l'Ajuntament

Els responsables dels tres espais, María Rosa Pérez, Mimo Agüero (copropietària i directora del Tablao de Carmen) i Joan Mas (propietari de Los Tarantos i fundador del Grup Mas i Mas) uneixen esforços per visibilitzar la situació i proposar diàleg i propostes amb els actors responsables de la cultura de la ciutat i el país, amb l'objectiu de trobar solucions al complex i difícil context que planteja la pandèmia.

De fet, ja han mantingut converses amb tots els grups parlamentaris –comenta Pérez–, alguns representants dels quals els han acompanyat a la roda de premsa (ERC i Cs). Ara mateix no hi ha concrecions però sí que tots els grups estan d'acord que els promotors compareguin al Parlament a la tornada de les vacances per exposar públicament la situació. Per part de l'Ajuntament de Barcelona, Pérez lamenta no haver trobat una resposta semblant a l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub) i afirma que el tinent d’alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, Joan Subirats, els ha emplaçat a trobar-se al setembre. En canvi, el regidor d'Indústria i Turisme, Xavier Marcé, es reunirà amb ells la setmana vinent, ha anunciat l'empresària.

La plataforma considera que aquests espais de cultura i creació de l’art flamenc són necessaris per la continuïtat i la supervivència d’aquesta expressió cultural, perquè són "nodes socials, de trobada i d’intercanvi, unes “escoles” o “universitats” flamenques que, si bé que no són acadèmiques, sí que mantenen la cultura viva". Maria Rosa Pérez recorda, a més, que de l'activitat als seus locals en viuen també els artistes del flamenc, i calcula que més de 300 cantants, bailaores i músics freqüenten aquests espais al llarg d'un any.