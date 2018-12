Cru retrat de la violació d’un homosexual francès

‘Al cor de la violència’

TEMPORADA ALTA: TEATRE MUNICIPAL DE GIRONA | 3 DE DESEMBRE

La nova proposta del director alemany Thomas Ostermeier és la història d’una violació. La d’un home homosexual. Una violació real sobre la qual el novel·lista francès Édouard Louis va construir una relat d’autoficció que ha arribat als escenaris amb tota la cruesa de la violència més traumàtica sobre les persones, però embolcallada amb els signes d’aquella violència larvada, silent, que la societat exerceix sobre els diferents.

L’Édouard es un jove universitari que torna a casa la matinada del dia de Nadal. Als voltants de la plaça de la República de París l’aborda un home d’origen magribí, el Reda, que l’intenta seduir. Entre la precaució i el gust pel flirteig, l’Édouard s’hi resistirà, fins que acaba portant el Reda a casa, on passen una vetllada de sexe i vodka. Fins aquí, una nit de carícies i jocs que esclata en violència i violació quan l’Édouard troba a faltar el seu telèfon mòbil. Una història criminal amb aires de Simenon i amb una poètica que recorda Bernard-Marie Koltès.

El relat s’explica en una mena de flash-back sota els cinc principis formals del teatre contemporani dels quals, no sense ironia, parla Ostermeier. És a dir: micròfons per adreçar-se directament als espectadors, música en directe d’un bateria, coreografies per trencar la catarsi, una pantalla per a projeccions en directe i homes en calçotets. La proposta és d’una pulcritud i transparència emocional immensa. Ja sigui en la bellesa del joc de seducció, ja sigui en la pertorbadora angoixa de l’Édouard quan vol deslliurar-se de l’olor del criminal -metàfora d’un trauma que arrossegarà tota la vida-, ja sigui en la impotència i la por quan l’encanona amb una pistola, ja sigui en l’obscuritat i amargor de l’immigrant marginat en la qual s’entreveu la contradicció sobre la identitat sexual. Moments colpidors en un llarg relat en tot cas llastrat pel seu origen literari.