Cruïlla XXS, Nits del Fòrum, Fes Pedralbes i Sala BCN mantenen els concerts

Les restriccions proposades pel Govern per frenar el coronavirus no afecten els concerts a l'aire lliure programats aquest divendres a Barcelona, que es podran fer tal com estaven previstos: amb les mesures profilàctiques que havia aprovat el Procicat i que estaven adaptades en uns casos a la fase 2 (400 espectadors asseguts) i en uns altres a la 3 (800 espectadors asseguts). A més, s'incorporen mesures per facilitar el seguiment telefònic del públic, i també es treballa perquè no se suspenguin les actuacions dels dies següents.

Així doncs, aquest divendres es mantenen concerts com el de Triángulo de Amor Bizarro a les Nits del Fòrum, el de la Gran Orquestra del Liceu al Fes Pedralbes, el de Vàlius al Castell de Montjuïc (dins el cicle Sala Barcelona) i els que programa el Cruïlla XXS en uns quants espais: Sopa de Cabra al Camp Nou, Arco al Poble Espanyol, Chano Domínguez & Antonio Lizana al Recinte Modernista de Sant Pau, Recycled J a l'Anella Olímpica i Èric Vinaixa als jardins del Teatre Nacional.

"Ara com ara estem autoritzats per fer els concerts d'avui i els següents. I estem també en contacte amb el Procicat i l'Ajuntament de Barcelona per si hi ha canvis o noves mesures que calgui implementar", expliquen a l'ARA fonts del Primavera Sound, el festival responsable de les Nits del Fòrum. En la mateixa situació hi ha el Cruïlla XXS, el Fes Pedralbes, el Grec i el Sala Barcelona, igualment pendents de la confirmació per mantenir els concerts programats a partir de dissabte.

Segons fonts municipals, "atenent a les noves mesures dictades aquest divendres i que afecten la ciutat de Barcelona, pel que fa a les activitats culturals que es desenvolupen en aquest moment, entre elles el Festival Grec, l'Ajuntament de Barcelona està preparant un document adreçat al Procicat avalant que el conjunt de requeriments exigits per la celebració d'activitats culturals (mesures de protecció individual i col·lectiva, bàsicament compliment de la distància personal i ús de mascaretes, hora concertada i registre de dades de contacte) es compleixen adequadament".