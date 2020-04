El Cruïlla apunta al seu ajornament al 2021 a l'espera de poder cancel·lar per força major

Davant l'anunci del pla de desescalada del govern espanyol la direcció del Festival Cruïlla ha fet públic que "difícilment" podrà celebrar-se enguany i que "haurà d'ajornar-se al 2021". El certamen, però, no prendrà la decisió definitiva mentre l'executiu no decreti la cancel·lació d'esdeveniments com el seu "per causa de força major". Això és el que reclama ara el Cruïlla –i el conjunt de promotors musicals de l'Estat– davant d'una transició que, de facto, no permet la celebració normal d'un festival de masses. Sense la decisió de l'Estat, però, no hi ha cap assegurança que cobreixi el cost de rescindir els contractes dels prop de 4.000 treballadors vinculats al festival i encara menys els dels artistes, tal com argumenta la direcció. Si s'acaba cancel·lant, les entrades d'aquesta edició seran vàlides per a la pròxima.

El Festival Cruïlla està previst per als dies 2, 3 i 4 de juliol. Si el govern no decreta la cancel·lació dels grans esdeveniments per causa de força major, la direcció es planteja "altres escenaris" i tampoc descarten haver de celebrar-lo en condicions no desitjades.

Com altres festivals que encara no s'han pronunciat sobre el seu futur (el Sónar, per exemple), el Cruïlla està a l'espera de tenir aquesta cobertura legal, sense la qual no pot cancel·lar contractes amb personal i artistes sense que això suposi una desfeta econòmica. De moment, esperen que el govern espanyol es pronunciï sobre la qüestió el 5 de maig. En tot cas, i davant l'eventual cancel·lació definitiva de l'edició, el certamen comunica als seus seguidors, i en concret a aquells que ja tenien entrades i abonaments comprats, que aquests seran vàlids per a l'edició del 2021. "Mentrestant, et demanem paciència i comprensió", diuen en un comunicat.