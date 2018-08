La Cubana fa sortir de gira un funeral

La Cubana farà l’agost al Teatro Arriaga de Bilbao aprofitant l’ambient festiu de la Semana Grande. I ho farà amb un funeral: Adiós Arturo. “En realitat és una festa. L’espectacle és un cant a la vida. És un carpe diem ”, assegura Jordi Milán, el director de la companyia, que és reticent a donar gaires detalls per no trencar l’efecte sorpresa marca de la casa que tenen tots els espectacles de La Cubana. “És un home que ha viscut molt, ho ha provat tot, ho té tot fet i està content de com li han anat les coses, però no vol que al final hi hagi ni penes, ni plors ni dols. Ell vol que el comiat sigui diferent i per això l’encomana a La Cubana”, afegeix Milán per resumir el plantejament de l’obra. En cada ciutat l’espectacle canviarà, s’adaptarà el guió a la localitat i es vincularà l’Arturo -un artista polifacètic i centenari- a l’entorn.

Adiós Arturo és una nova aproximació als temes típics de La Cubana i al seu estil genuí. “Parlem sempre del mateix, del teatre de la vida quotidiana -admet Milán-. Ens repetim com l’allioli, perquè hem fet teatre dins el teatre, l’òpera, el cinema, el musical, el sopar de Nadal, els casaments, batejos... Aquí fem una altra lectura de la parafernàlia que es munta per acomiadar una persona, com es viu el dol, les frases fetes que no volen dir res...”, explica el director, que col·loca una desena d’actors a escena.

Final de gira a Barcelona

L’obra es va estrenar fent temporada al Teatre Olympia de València i ha passat per ciutats com Torrelavega, Pamplona i Vitòria. Ja l’han vist més de 40.000 espectadors. Després de Bilbao -de l’11 d’agost al 9 de setembre- vindran Logronyo, València, Múrcia i un llarg etcètera de ciutats espanyoles, on La Cubana farà rodar un espectacle que hauria d’arribar a Barcelona a finals del 2019 o principis del 2020. L’anterior, Gente bien, que es va poder veure al Coliseum la temporada 2016-2017, no va sortir de gira, així que la companyia tenia ganes de tornar a trobar-se amb el públic de l’Estat i, alhora, fer coincidir el retorn a Barcelona amb el seu 40è aniversari.

La Cubana va néixer a Sitges el 1980 com una companyia d’aficionats que poc després es va professionalitzar i va acabar creant un gènere teatral propi, que va tenir també versió televisiva amb la mítica sitcom Teresina SA. El 2012, en plena crisi, a l’estrena de Campanades de boda Milán va apuntar que aquell podia ser un dels últims espectacles de la companyia. “És que ho podia ser. Nosaltres no tenim cap subvenció, cap ni una, l’únic que ens ha subvencionat és el públic de Catalunya i Espanya. Vivim del que fem: si una obra funciona, podem seguir, i si no, no. Llavors no teníem cap racó per al següent muntatge”. Ara ja està garantit que La Cubana bufarà les 40 espelmes.