Cultura i Afers Socials obren un ajut de 5 milions d'euros per als treballadors culturals

La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, i el conseller d'Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, han comparagut aquest divendres per presentar una línia d'ajut extraordinària destinada als treballadors de la cultura, que compta amb un pressupost de 5 milions d'euros. La meitat, 2,5 milions, procedeixen de Cultura, i els altres 2,5 d'Afers Socials.

L'ajut s'adreça a actors, actrius, músics, tècnics i professionals vinculats a l'àmbit cultural. Es calcula que, segons dades de Treball, hi ha entre 13.000 i 15.000 persones, de les quals una bona part no han tingut accés a cap mena de protecció durant les primeres setmanes de la pandèmia. "És a aquestes persones a qui va dirigida la mesura", ha dit Vilallonga. "És un col·lectiu que, per desgràcia, està caracteritzat massa sovint per la precarietat, amb contractació i cotitzacions intermitents, i és una situació que s'ha d'abordar d'arrel", ha afegit El Homrani.

El conseller ha aportat la següent dada: a Catalunya, entre el 20 de febrer i el 20 d'abril, la pèrdua de filiació de la Seguretat Social de les persones treballadores en les activitats artístiques i escèniques ha estat 3,5 vegades superior a la mitjana de l'economia catalana. "Aquesta dada mostra l'impacte tan gran que ha tingut sobre el sector cultural la crisi del covid-19", ha dit.

El Homrani ha especificat que la persona sol·licitant haurà d'acreditar una reducció dràstica involuntària de les rendes del treball o de la seva facturació durant els mesos de març i abril del 2020 superior al 30% en comparació al mateix període que l'any anterior. Així mateix, els seus ingressos durant els mateixos mesos hauran de ser inferiors a 2.097,37 euros mensuals. Poden ser persones treballadores per compte propi o aliè que han cessat l'activitat com a conseqüència de la crisi del covid-19. Calculen que se'n podran beneficiar unes 6.000 persones de l'àmbit de cultura. L'import màxim d'ajut és de 1.024 euros que es faran en un pagament únic fins a exhaurir el pressupost de cinc milions d'euros.

Per cada dia d'inactivitat, entre el 13 de març i el 6 de maig, les persones podran cobrar 18,97 euros per dia amb el topall establert de 1.024 euros. L'ajut es podrà començar a sol·licitar a partir de la setmana vinent. La resolució es farà en un termini de 15 dies i el pagament en 15 dies més com a màxim.

La consellera Mariàngela Vilallonga ha assenyalat que la crisi i les dificultats econòmiques que han patit els treballadors culturals durant aquest període han posat de manifest la necessitat d'elaborar un estatut de l'artista, un dels objectius de la conselleria actualment. "La manca d'estatut ha suposat que aquestes persones no hagin pogut accedir aquests dies a cap ajut i han patit d'una manca de cobertura, en alguns casos total", ha dit.

"Enteníem que bona part de la solució havia de venir de l'Estat, que tenia l'obligació d'establir les mesures necessàries per mantenir la cobertura d'aquestes persones", ha explicat Vilallonga, que es va reunir el 16 d'abril amb el ministre de Cultura i Esports. "No va ser fins a començaments de maig, dos mesos després d'haver-se declarat l'estat d'alarma, que finalment es va publicar el reial decret llei que establia una prestació per desocupació extraordinària en favor dels artistes de l'espectacle", ha afegit. Ara bé, aquest decret va rebre una allau de queixes com les que va fer públiques l'Acadèmia Catalana de la Música, per la inoperativitat de l'ajut, i finalment el govern el va rectificar el 26 de maig. A ctualment el decret ja està operatiu, però quedaven fora col·lectius com els tècnics de l'espectacle. A més, queda per cobrir, apunta la consellera, el període d'inactivitat entre la declaració de l'estat d'alarma i l'aparició del decret llei.