El ministeri de Cultura demana a l'Audiència Nacional la intervenció de la SGAE

El ministre de Cultura i Esports, José Guirao, ha sol·licitat a l'Audiència Nacional autorització per intervenir la Societat General d'Autors i Editors (SGAE) de manera temporal durant un termini de sis mesos. També ha demanat el nomenament d'un gestor interí sota la forma d'una comissió que assumeixin les funcions dels òrgans de govern apartats, segons ha informat el departament en una nota.

Si el jutge ho autoritza, Guirao nomenarà el gestor que assumirà les funcions legals i estatutàries dels òrgans de govern de l'entitat, que tindrà com a objectiu regularitzar el funcionament institucional, clarificar la seva gestió i implantar les mesures necessàries per al compliment de les obligacions legals previstes en la normativa vigent.

El ministeri recorda que aquesta petició es produeix després de l'advertiment emès el mes de setembre passat a la SGAE que demanava que es corregissin "incompliments greus detectats" mitjançant un seguit de mesures, com ara la constitució d'una junta directiva a través d'un procediment que garantís "el respecte de tots els drets humans reconeguts als seus membres" i la sol·licitud d'aprovació de modificació dels seus estatuts per adequar-los a la llei de propietat intel·lectual (ILP). Guirao considera que no es va complir el que se sol·licitava i que hi ha "raons d'urgència" per fer la petició al jutge.