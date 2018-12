Cultura i educació per fi es donen la mà a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha presentat una mesura de govern per vincular definitivament cultura i educació, dues matèries que sempre "han circulat en paral·lel" perquè sempre han estat dividides políticament i instrumentalment. El comissionat de Cultura, Joan Subirats, és qui explica que "les polítiques educatives han sigut el cavall de batalla de la igualtat al segle XX i XXI per garantir la capacitat de redistribució", però afegeix que avui la motxilla cultural (i les seves capacitats intrínseques: creativitat, innovació, treball en equip, etcètera) també és imprescindible a l'hora de pujar amb l'ascensor social. "És un element nuclear redistributiu", afirma Subirats. Per això considera aquesta mesura "estratègica, no conjuntural", i implica "moure inèrcies històriques". "És un canvi de paradigma", coincideix Josep González-Cambray, president del Consorci d'Educació de Barcelona.

Una de les primeres actuacions de Subirats quan va accedir al càrrec va ser demanar entrar al Consorci d'Educació de Barcelona. Ara es concreten mesures conjuntes, com una línia de subvencions específica dotada amb 400.000 euros per als projectes que vinculin cultura i educació, i sobretot suposa "treballar de manera més articulada i programàtica", diu Subirats. La mesura de govern es vertebra en tres eixos: promou accions dins el context escolar formal; accions dins els entorns educadors informals, i promou la dimensió educadora dels centres culturals.

La Fabra i Coats de Sant Andreu serà el pal de paller d'aquesta mesura, perquè d'una banda inclou dos centres culturals (Fàbrica de Creació i Centre d'Art, que l'any que ve tindran una nova direcció perquè es convocarà un concurs públic abans d'acabar el 2018), diversos centres educatius (s'hi col·loca una escola de música, s'hi construeix un institut amb línia artística vinculada a les arts visuals, hi ha una escola bressol i una de primària) i s'hi promou la cultura popular. L'objectiu és vincular tots aquests centres i activitats.

Altres iniciatives concretes que aixopluga aquesta mesura són l'ampliació de la xarxa d'escoles municipals de música amb dos centres més, a Sants-Montjuïc i a Sant Andreu, i la millora dels seus projectes educatius. S'enfortirà el Consell d'Innovació Pedagògica, que aplega 180 entitats que ofereixen 5.300 activitats culturals educatives perquè també integrin cultura (entre d'altres, ofereixen activitats gratuïtes, enguany fins a 32.000). I es creen 11 grups de treball interdisciplinaris que reuneixen 200 persones de tota la ciutat per desenvolupar la mesura de govern des d'un procés participatiu. Altres projectes que es volen reforçar ja existeixen, com ara el projecte En Residència, creat fa 10 anys i que enguany porta artistes en 24 instituts de la ciutat; el projecte germà Cinema en Curs; i les escoles que articulen la cultura des del mateix centre, com l'Antaviana Roquetes que se centra en circ, el Til·ler del Bon Pastor que ho fa en música i el Trinitat Nova en audiovisuals. El comissionat d’Educació, Infància i Joventut, Miquel Àngel Essomba, calcula que s'invertiran 2,3 milions en els projectes que engloba la mesura de govern.

Per a González-Cambray, la cultura no només pot "enriquir el currículum de l'alumnat, sinó que també és una palanca per a la innovació educativa, per aprendre a pensar, a fer, a ser, a viure". "Hem de ser capaços de repensar l'educació per millorar l'escola", diu. Aquest divendres el departament d'Ensenyament passa a anomenar-se de nou departament d'Educació, un canvi que Subirats celebra perquè la formació ha de trencar la barrera de l'ensenyament formal, les classes i les edats.