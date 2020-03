El departament de Cultura flexibilitza subvencions i ajuts

Aquest dimecres s'ha publicat el decret llei 8/2020 amb les modificacions legals per ajudar el sector cultural mitjançant l'ajornament de terminis de les subvencions i el finançament de les despeses. Es tracta de mesures que va anunciar la Generalitat el 20 de març i que preveuen "la flexibilització en matèria de subvencions i els ajuts per pal·liar els efectes de l’aturada forçosa del sector cultural pel confinament ordenat per frenar el Covid-19". Amb aquest decret, el Govern "vol donar suport a les empreses, entitats i persones que treballen en les diferents baules del sector cultural, minimitzar les afectacions generades per la pandèmia i contribuir a la recuperació del teixit cultural de Catalunya un cop superada l’emergència sanitària".

El departament de Cultura prioritza quatre mesures bàsiques: "flexibilitzar els terminis i condicions de les línies de subvencions, ajornar terminis de compliment de l’objecte de la subvenció i de la seva justificació, finançar les despeses realitzades pels beneficiaris i establir altres actuacions per evitar perjudicis als beneficiaris de subvencions".

Segons explica el Govern en un comunicat, les mesures que entren en vigor aquest dimecres "volen evitar penalitzar les persones, entitats i empreses beneficiàries de subvencions en l’àmbit cultural, tant en el cas de les línies de subvenció ja concedides com en el de les subvencions convocades però no resoltes abans de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma". I també es proposen mesures per donar suport a activitats cancel·lades en aquest període i que no es puguin tornar a programar.

Aquests criteris seran vàlids, llevat que no s'estableixi una altra vigència, des del dia 25 de març del 2020 fins que no s'aixequi l'estat d'alarma decretat pel reial decret 463/2020 amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19. I s'autoritza el Govern a prestar "un aval fins a un import màxim de 750 milions d'euros per garantir el risc que assumeixin l'Institut Català de Finances i Avalis de Catalunya, SGR, en garantia del 80% del principal dels préstecs que les entitats financeres atorguin a autònoms i empreses per pal·liar els efectes de la pandèmia a què es refereix el decret llei esmentat".