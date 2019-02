Cultura incrementa en més d'1,6 milions d'euros l'aportació al TNC i en més de 700.000 al MNAC respecte al 2017

El departament de Cultura preveu incrementar, en el projecte de pressupostos del 2019 respecte als aprovats el 2017, la seva aportació al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) en més d'1,6 milions d'euros, fins a arribar als 11,7 milions. També espera augmentar la inversió al consorci del MNAC en més de 700.000 euros, fins als 15,9 milions. Així mateix, la partida per a la Biblioteca de Catalunya creix de 7,2 milions d'euros a 7,6, i la de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, de 8,29 milions d'euros a 8,43. En total, el Cultura augmentarà el pressupost fins als 267,9 milions d'euros, un increment de 17,4 milions (6,9%), tal com es desprèn dels comptes presentats aquest dilluns pel vicepresident, Pere Aragonès.

El pressupost aprovat pel Parlament l'any 2017 incorporava una inversió pública al TNC de 10,1 milions d'euros, xifra que per a aquest 2019 arribaria als 11,79. En el cas del consorci del MNAC, passaria dels 15,2 milions d'euros del 2017 als 15,9 del 2019, i en el de la Biblioteca de Catalunya, de 7,2 milions d'euros a 7,6. A la Fundació del Gran Teatre del Liceu, Cultura hi va destinar el 2017 8,29 milions d'euros, més 457.271 al Consorci del Liceu, i el projecte d'enguany proposa 8,43 milions, més 400.000 euros al Consorci.

L'aportació a la Fundació Privada Orfeó Català - Palau de la Música Catalana és la mateixa: 1.049.943 euros. Al consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) s'hi destinen gairebé 3,2 milions d'euros aquest 2019, mentre que el 2017 era de 3 milions. L'aportació a la Fundació Teatre Lliure - Teatre Públic de Barcelona és la mateixa (1,9 milions d'euros), tot i que en l'exercici del 2019 s'hi inclou una partida més de 100.000 euros. Pel que fa a la direcció de Política Lingüística, els pressupostos del 2017 hi incloïen una partida de 26 milions d'euros i el projecte de pressupostos del 2019 n'hi destina 28,9.

La inversió a l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) per al 2019 és de 59,6 milions, mentre que el 2017 va ser de 58,6. El pressupost del CoNCA arriba als 1,2 milions el 2019, la mateixa xifra que el 2017. El projecte de pressupostos del 2019 inclou altres partides, com 700.000 euros per a Bitó Produccions, SL per al Festival Temporada Alta, 350.000 euros per a la Fundació Centre Internacional de Música Antiga, 620.000 per a la Fundació Sitges - Festival Internacional de Cinema de Catalunya, 400.000 per a la Fira del Teatre al Carrer de Tàrrega, 150.000 per a l'Ajuntament d'Olot per al Festival Sismògraf, i la mateixa xifra per a l'Institut Municipal Reus Cultura per a la Fira Trapezi.