Cultura canvia de mans per tercera vegada a l’Ajuntament de Barcelona

L’àrea de Cultura, que havia tornat a quedar òrfena, per tercera vegada, amb la sortida del govern municipal de Jaume Collboni després de la ruptura del pacte entre Barcelona en Comú i el PSC, tindrà avui un nou responsable.

Cultura tornarà a penjar de Jaume Asens, és a dir, al mateix lloc on era abans que el govern d’Ada Colau cedís la regidoria als socialistes. Aleshores la comissionada va ser Berta Sureda. En l’organigrama que es presentarà avui a les 13 h al consistori barceloní es detallaran com s’organitzaran les quatre àrees de govern. L’àrea d’Economia i Treball, Cultura Digital i Relacions Internacionals continuarà depenent de Gerardo Pisarello. Avui també s’anunciarà qui ocuparà el càrrec de comissionat d’Empresa, Promoció de la Ciutat i Innovació. L’àrea de Drets Socials continuarà penjant de Laia Ortiz; la de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència continuarà sent responsabilitat de Jaume Asens, i Janez Sanz s’encarregarà d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

Alguns dels reptes que s’havia proposat Collboni per a aquest 2017 van ser la posada en marxa d’un festival de dansa, un nou impuls a les Fàbriques de Creació i la modernització de la Xarxa de Biblioteques. Tot indica que no es preveuen grans canvis i que Valentí Oviedo, que es va incorporar al consistori amb Collboni, continuarà sent el gerent de l’ICUB. Al llarg d’aquests 18 mesos en què Collboni ha estat al capdavant de Cultura ha quedat definitivament descartada la Muntanya dels Museus. Collboni també va ser l’encarregat d’anunciar la rehabilitació del Palau Victòria Eugènia, un dels dos pavellons que hi ha als peus del Museu Nacional d'Art (MNAC) per acollir "exposicions de renom internacional".

Un dels seus projectes estrella va ser el pla de xoc que vol acostar la cultura als barris de Barcelona i treure més partit dels equipaments existents.