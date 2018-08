La Cúpula de les Arts de Girona s'inaugurarà amb un festival protagonitzat per dones

El nou equipament cultural de Girona, d'iniciativa completament privada, la Cúpula de les Arts, preveu arrencar programació a l'octubre de la mà del festival Úniques. Des del 20 d'octubre fins al 2 de desembre el festival portarà a l'escenari de la carpa iglú –que s'aixecarà a finals de setembre en un antic aparcament de la ciutat– vuit propostes de teatre i música protagonitzades íntegrament per dones, com Chenoa, Mont Plans, Antonia San Juan, la Húngara, Beth o Azúcar Moreno. La promotora del nou espai multifuncional és Circus Arts Foundation, la fundació privada que anualment organitza el Gran Circ de Nadal al desembre i el Festival Internacional del Circ Elefant d'Or. El director del festival, Genís Matabosch, ha explicat que la carpa ofereix un espai completament versàtil i que neix amb un doble objectiu: convertir-se en un focus de creació de circ i ser un referent a l'hora de programar esdeveniments de tot tipus.

"L'escenari de la teva imaginació". D'aquesta manera es presenta en públic la Cúpula de les Arts, el nou equipament cultural que serà una realitat a la ciutat de Girona a finals de setembre. Es tracta d'una carpa de circ amb capacitat per a més de 800 persones i que acollirà diversos espectacles culturals, educatius i socials. Amb més de 2.000 metres quadrats, el recinte està integrat per una carpa iglú al voltant de la qual es disposaran espais per a magatzems, vestuaris, dutxes, sanitaris I el 'backstage'.

Segons ha explicat Matabosch, la carpa ofereix un disseny "únic" amb una visió panoràmica sense columnes, d'una alçada de 14,5 metres. La planta tindrà una forma de polígon regular de setze costats i 28,5 metres de diàmetre. A més, l'espai es pot configurar per a diferents tipus d'espectacles o activitats movent les grades i modificant tant l'aforament com l'escenari.

La Cúpula de les Arts, promoguda per Circus Arts Foundation, neix amb diversos objectius. D'una banda, servir de crossa per als festivals de circ que programen i tenir un espai per a la creació i l'impuls de noves promeses circenses. Així, esperen donar l'oportunitat i els recursos a artistes que tenen dificultats per situar-se a la "primera divisió del circ" per manca d'infraestructura. L'objectiu ideal és que, a partir d'aquesta vessant més educativa, puguin acabar incorporant espectacles creats a la Cúpula dins de la programació del festival que també es fa a la ciutat.

D'altra banda, també esperen que es converteixi en un referent a l'hora d'organitzar tot tipus d'esdeveniments, des de teatre a música, passant per 'workshops', gastronomia o desfilades de moda. "El concebem com un contenidor de somnis", ha dit Matabosch. La carpa s'aixecarà en un antic aparcament situat entre l'avinguda Barcelona i el carrer Emili Grahit. En paral·lel a la presentació, també han donat a conèixer la programació amb la qual arrencarà la nova instal·lació. Es tracta del festival Úniques, que programa vuit espectacles protagonitzats per dones.

Segons ha explicat Matabosch, aquesta primera programació busca arribar al gran públic perquè hi ha propostes per a tots els gustos com Chenoa, Mont Plans, Nuria Fergó, La Lloll, Beth, Antonia San Juan, La Húngara i Azúcar Moreno. Totes dones, afegeix Matabosch, "valentes, amb talent i amb un carisma desbordant".

A més, el festival també tindrà la seva vessant solidària. Coincidint amb el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer de Mama, donaran un euro de cada entrada a l'Associació AECC-Catalunya contra el Càncer. La seva presidenta a Girona, Pilar Cort, ha assenyalat que els diners recaptats per l'associació serveixen per desenvolupar programes d'acompanyament i benestar dirigits a pacients i, també, per finançar la investigació.