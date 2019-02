'Custòdia compartida' triomfa als premis César del cinema francès

La pel·lícula 'Jusqu'à la garde' (Custòdia compartida), 'opera prima' del director Xavier Legrand, ha sigut la gran triomfadora dels premis César del cinema francès, que s'han lliurat aquest divendres a París. El film era un dels favorits d'aquesta edició perquè tenia deu nominacions i perquè Legrand ja havia guanyat el Lleó de Plata al millor director al Festival de Venècia. Finalment es va endur quatre premis: millor pel·lícula, millor actriu (Léa Drucker), millor muntatge (Yorgos Lamprinos) i millor guió original (el mateix Legrand).

'Custòdia compartida' és un 'thriller' que gira al voltant de la violència masclista. En recollir el premi a la millor actriu, Drucker va assegurar que "la violència comença per les paraules que fem servir cada dia". "Creiem que són paraules banals, però no ens adonem que són l'inici d'una amenaça. Són el reflex d'una manera de pensar, d'una ideologia que hem de combatre tothom", va dir Drucker.

El César al millor director va ser per a Jacques Audiard per la seva feina a 'Les frères Sisters', el 'western' que va presentar al Festival de Venècia i que protagonitzen Joaquin Phoenix i John C. Reilly. El premi al millor actor se'l va endur Alex Lutz, protagonista i director del fals documental 'Guy'.