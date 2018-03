Dalí i Picasso fan embogir els col·leccionistes a Sotheby's

La sortida al mercat de tres obres de Dalí dels primers anys 30, ahir al vespre a Sotheby's de Londres, va esperonar els col·leccionistes: segons la casa de subhastes, 'Casa per a erotòman', 'Gradiva' i un dibuix preparatori d'aquesta obra van duplicar les estimacions més altes. Els dos olis pertanyien als hereus de l'aristòcrata argentina Mercedes Adela Atucha Llavallol, comtessa de Cuevas de Vera, coneguda amb el nom de 'Tota'.

Cinc col·leccionistes es van disputar 'Casa per a erotòman', que va pujar dels 1,3 milions inicials fins als 4. 'Gradiva' va ser rematat per 3 milions, i l'esbós, per 113.000 euros. Segons Sotheby's, entre els col·leccionistes que van competir per aquestes obres n'hi havia d'asiàtics.

Un retrat de Picasso, l'obra més cara en una subhasta europea

La peça estrella de la subhasta d'art impressionista i modern de la casa va ser 'Dona amb boina i vestit de quadres', un retrat que Picasso va fer a la seva amant Marie-Thérèse Walter el 1937, pocs mesos després de finalitzar el 'Guernica'. També era la primera vegada que sortia al mercat, i va ser venut per 56,2 milions, el segon resultat més alt en una subhasta europea. Les estimacions inicial estaven situades en 36,1 milions.

L'altra obra destacada de l'artista malagueny a la venda, 'Le Matador', un autoretrat datat l'any 1970, va ser adjudicat per 18,6 milions d'euros.