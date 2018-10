Damien Jurado porta la música moderna a L’Auditori

L’Auditori engegarà demà la segona edició del cicle Sit Back amb un concert del cantautor urbà de folk-rock Damien Jurado. Pel cicle també passaran el pianista Nils Frahm, Mark Kozelek amb el projecte Sun Kil Moon i artistes locals com Ferran Palau, Joana Serrat, Refree i Mavica. “És un projecte fet en col·laboració amb altres agents actius de la ciutat i que consta de propostes pensades específicament per fer a L’Auditori”, diu el director de programació de l’equipament, Robert Brufau. Les cites programades són, segons Brufau, “difícils d’abordar des de l’òptica privada” i “té sentit escoltar-les amb el públic assegut i amb l’acústica i la comoditat que defineix L’Auditori”. Entre els col·laboradors d’enguany al Sit Back hi ha el Primavera Sound, el festival In-Edit i L’Afluent. La programació de músiques modernes de L’Auditori inclou més d’una vintena de jazz sessions que arrencaran el 28 d’octubre amb un concert del pianista Christophe Chassol. “La singularitat d’aquest artista és que combina imatges i música en directe. En aquesta ocasió presentarà la seva visió particular de l’Índia amb una peça titulada Indiamore ”, diu Brufau. El cicle revisitarà en clau de jazz clàssics com Debussy amb Gianni Gagliardi i Dark side of the Moon de Pink Floyd amb David Soler. “El jazz ha deixat de ser una rara avis, però necessita suport públic. Les principals escoles de música del món tenen un departament de jazz”, afirma Brufau.

Per les jazz sessions també passaran Chicuelo, que hi presentarà el seu últim disc, Uña y carne, i Ignasi Terraza i Antonio Serrano, que actuaran en el marc del Festival de Jazz de Barcelona. “L’Auditori és eminentment clàssic, però també hem de fer altres apostes que tinguin sentit al nostre espai i que no siguin excloents amb la resta de l’oferta de l’escena barcelonina”, explica el director. L’edició anterior del Sit Back va tenir un 83% d’ocupació i més de 4.000 assistents, mentre que pel cicle de jazz sessions de l’any passat van passar prop de 2.500 persones (amb un 72% d’ocupació).