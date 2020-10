La Danesa guanya el Premi Quim Masó amb l'adaptació d''El nedador del mar secret'

'El nedador del mar secret', l'adaptació de la novel·la autobiogràfica de William Kotzwinkle sobre un home que perd el fill acabat de néixer, és el projecte guanyador del XIV Premi Quim Masó, que s'ha atorgat aquest vespre a Girona, dins el marc del festival Temporada Alta. El premi està valorat en 40.000 euros per fer possible l'espectacle i té garantida l'exhibició al Temporada Alta i al Teatre Nacional. 'El nedador del mar secret' és un projecte de la Cia. La Danesa i serà dirigida i adaptada per Jumon Erra. Serà interpretada per Lluís Marquès, Júlia Santacana i Elena Fortuny.

L'obra se suma als textos que els últims anys han apostat per mostrar un tabú com la mort perinatal, però ho fa des de la perspectiva masculina, amb una mirada lluminosa sobre la mort, com a fet natural, radical i incomprensible, que a la vegada pot generar bellesa. L'estrena de la versió catalana serà la primera adaptació teatral que es fa a nivell internacional de la novel·la de Kotzwinkle, traduïda a Navona per Yannick Garcia.

El jurat del Premi Quim Masó 2020, l'únic premi a Catalunya que finança i impulsa la producció i l’exhibició de muntatges de text en llengua catalana, havia seleccionat quatre projectes entre les 27 propostes presentades: 'Un turista se suïcida', text de Sílvia Navarro, presentat per Hause&Richman Produccions; 'Dona', text de Queralt Riera, presentat per Les Antonietes Teatre, i 'La ruta', text de Lluïsa Cunillé, presentat per Associació Cultural La Ruta 40.

El jurat d’aquesta edició està format per Laura Serra (periodista cultural), Anna Maria Ricard (dramaturga), Pere Puig (director teatral i director de la Sala La Planeta), Rafael Sánchez (Teatre Municipal), Narcís Puig (Temporada Alta), Judit Pujol (directora d'escena), Josep Domènech (Bitò) i Guillem Terribas (que actua com a secretari sense dret a vot).