El director Danny Boyle deixa el nou film de James Bond per "diferències creatives amb els productors"

'Bond 25' no estarà dirigida per Danny Boyle. El director britànic ha abandonat la pròxima pel·lícula de James Bond per "diferències creatives amb els productors", segons ha anunciat a Twitter el compte oficial de la saga. El film, el número 25 de la sèrie, comptava amb la direcció de Boyle des del maig passat, que ja n'havia desenvolupat el guió juntament amb John Hodge. La nova entrega s'havia d'estrenar a finals d'any i, teòricament, serà l'última amb Daniel Craig com a protagonista.

Boyle és el director de 'Trainspotting' i 'Slumdog Millionaire', amb la qual va guanyar l'Oscar a la millor direcció i a la millor pel·lícula el 2009. El seu nom com a director d'algun film de la saga de James Bond havia sonat anteriorment, tot i que al final les dues últimes entregues de la sèrie les va dirigir Sam Mendes.