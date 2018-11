Danyen un gravat de Dalí a Rússia en intentar fer-se una selfie

260x366 Un dels gravats de la sèrie de Dalí 'Caprichos', on reinterpreta la col·lecció homònima de Goya Un dels gravats de la sèrie de Dalí 'Caprichos', on reinterpreta la col·lecció homònima de Goya

Dues noies van tombar el cap de setmana passat un panell on estaven exposades obres de Salvador Dalí i Francisco de Goya al Museu Glavni Prospekt de Iekaterinburg en intentar fer-se una foto, segons han informat mitjans locals. Al panell hi havia exposat un gravat de Dalí de la sèrie 'Caprichos'. En un vídeo que han difós els mitjans russos, es pot veure la caiguda després que una de les noies el toqués per darrere mentre l'altra intentava fer-ne una foto, i com l'expansió sacseja els quadres que hi ha a la paret, entre els quals un Goya. Després del terrabastall, les noies van sortir corrent del museu.

La policia ha iniciat una investigació, però sense obrir cap procediment penal, ja que considera que es tracta d'un accident i perquè més tard una de les noies va confessar-ne la culpa, segons informa un portaveu d'Interior a l'agència Tass. "La pintura es va danyar i els vidres del marc es van trencar en caure a terra. L'altra pintura, de Goya, està intacta", ha afegit.

Две девушки уронили картину Сальвадора Дали, когда попытались сделать с ней селфи pic.twitter.com/ZAzQdO5dIu — IZ.RU (@izvestia_ru) 1 de novembre de 2018

Els responsables del centre afirmen a la mateixa agència que les noies i la resta d'acompanyants s'havien comportat de manera "inapropiada" durant la seva estada al museu. A més, subratlla que hi havia indicacions que demanaven expressament als visitants que no s'acostessin a les obres a partir d'una determinada distància. El propietari del museu, Oleg, Gúsev, ha avançat que es planteja recórrer a experts de Moscou per estimar el grau del dany causat i el cost de la reparació del quadre.