David Bisbal i Miki Núñez actuaran al nou Girona White Festival

L'Ajuntament de Girona i la promotora White & Bright impulsen un nou festival d'estiu a l'aire lliure: el Girona White Festival, que se celebrarà del 19 al 30 d'agost al Parc de les Ribes del Ter, en un espai cedit pel municipi. Els concerts tindran un aforament de 800 espectadors.

Pel que fa al cartell artístic, i a falta de confirmar-se alguns noms, hi ha artistes i grups com David Bisbal, Miki Núñez i Hombres G, a més del Mag Lari i comediants com Carlos Latre i Toni Moog. Les entrades es posen a la venda aquest divendres a la web del festival a partir de les 12 h.

Les actuacions del Girona White Festival

Paco Candela (19 d'agost)

Comandante Lara (20 d'agost)

Hombres G (21 d'agost)

David Bisbal (22 d'agost)

Miki Nuñez (23 d'agost)

Antonio José (24 d'agost)

Carlos Latre (27 d'agost)

Mag Lari (28 d'agost)

El Pot Petit (30 d'agost)

Toni Moog (30 d'agost)