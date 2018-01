David Bowie i Andy Warhol tiren d’un any convuls als museus

Els museus del territori, i sobretot de Barcelona, no ho van tenir fàcil l’any passat: a més del repte d’atraure nous públics any rere any en temps de vaques magres per a la cultura, van haver de fer front a esdeveniments imprevistos i terribles, com ara els atemptats del 17 d’agost. La violència policial de l’1-O va fer estralls en tot el món de la cultura i va llastar amb tensió i tristesa el fet d’anar al teatre, anar a veure una exposició o comprar un llibre. A més, al Macba i la Fundació Joan Miró les visites van estar marcades per la vaga indefinida dels treballadors de Ciut’art.

El Macba va ser el centre més afectat, amb una aturada que va durar 66 dies i que el va portar a tancar l’any amb 259.301 visitants, un 20,1% menys que el 2016. A més de la davallada de públic, el conflicte amb els treballadors subcontractats va ocasionar unes pèrdues econòmiques de 126.000 euros. Fonts del museu afirmen que si no s’hagués produït la vaga, haurien tancat l’any en la línia de l’anterior. La Fundació Joan Miró va ser l’altre museu afectat, i va perdre un 11% de visitants. A diferència del Macba, en lloc de fer jornades de portes obertes els dies de vaga, la Miró no va obrir les sales durant 13 dies.

En canvi, la cultura pop va donar bones notícies: gràcies l’exposició franquícia David Bowie is i a Tapas. Spanish design for food, el Museu del Disseny va duplicar les xifres de visitants respecte al 2016 (de 117.267 visitants fins a 234.676), i Andy Warhol. L’ull mecànic va ser la mostra més vista dels cinc últims anys en tots els CaixaForum -228.000 visitants-. Aquest centre va tancar l’any amb unes xifres de públic lleugerament inferiors a les del 2016. Va baixar de 753.944 visitants a 748.140. David Bowie is va representar una excepció dins del Museu del Disseny, que vol fer servir el seu espai gegantí per a exposicions temporals de la seva pròpia programació.

Per no dependre dels espais disponibles als museus municipals, Jaume Collboni va anunciar al juliol la conversió d’una part del pavelló de Victòria Eugènia, a Montjuïc, en sala d’exposicions, però no hi hagut noves notícies sobre el projecte des que els comuns van trencar el pacte de govern al novembre.

Els grans noms i les exposicions blockbuster són un valor segur, a vegades enyorats a la cartellera barcelonina, encara que puguin anar en detriment de desenvolupar polítiques més arrelades i sostenibles. En un museu del territori que no acostuma a aparèixer als rànquings i que té un percentatge molt alt de públic escolar -un 45%-, una d’aquestes mostres ha tingut un efecte molt significatiu. Amb Leonardo da Vinci: El geni i els invents, el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa (mNACTEC) va acabar l’any amb un 22,4% més de públic, 129.327 visitants.

El creixement sòlid del MNAC

El balanç del 2017 al Museu Nacional d’Art de Catalunya és positiu: va créixer un 6% respecte al 2016: de 869.262 a 820.516 visitants. Segons fonts del museu, la pujada s’inscriu en la dinàmica de creixement sostingut de la institució. Tot i que consideren que l’efecte de les exposicions temporals és “volàtil”, les de l’any passat, que inclouen els últims mesos de Picasso romànic, la retrospectiva d’Ismael Smith i el projecte de Francesc Torres amb els fons que no s’exposen, en cartell fins diumenge, constitueixen una collita molt sucosa. A més, al MNAC destaquen l’equilibri que hi ha, pràcticament al 50%, entre el públic català i els turistes. Als Museus Dalí, el públic va créixer en la mateixa línia. A Figueres i a Púbol estan acostumats a tenir xifres milionàries, tot i que segons fonts de la institució van experimentar una davallada de visitants durant l’últim trimestre: en tot cas, d’1.368.755 visitants van pujar fins a 1.444.755. També van superar el milió en un edifici admirat per l’artista empordanès, la Pedrera, que va rebre 1.182.526 visitants, un 3% menys que l’any anterior.

Les xifres milionàries van tornar al Museu Picasso: dels 954.895 del 2016 van passar a 1.046.190. Així i tot, el Born Centre Cultural els supera tots menys els Museus Dalí, amb 1.299.134 visitants. La xifra inclou una rebaixa d’un 11% de públic que no hi va fer cap activitat. Així i tot, cal tenir en compte el seu caràcter extraordinari de jaciment arqueològic i centre cultural, en comparació amb els museus convencionals. Les diferents seus del Museu d’Història de Barcelona van quedar-se a les portes del milió, amb 927.288 visitants, en la línia dels 926.571 del 2016.

En el terreny de les davallades, el CCCB va perdre un 15% de públic respecte a l’any anterior -de 457.394 a 385.000, segons dades provisionals-. La Fundació Antoni Tàpies, també afectada per la vaga dels treballadors de Ciuta’art, va baixar dels 62.450 del 2016 a 51.496. I la Virreina, de 92.772 a 88.920. Crida l’atenció que el públic no respongui prou a les programacions d’aquests centres, que van incloure propostes interessants com 1.000 m 2 de desig. Arquitectura i sexualitat (CCCB), Allan Sekula. Sísif col·lectiu (Fundació Antoni Tàpies) i Paula Rego. Lèxic familiar (la Virreina).