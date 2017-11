David Carabén guanya el 10è Premi Miquel Martí i Pol

El músic David Carabén s'ha endut el 10è premi Miquel Martí i Pol del certamen Terra i Cultura per la seva adaptació del poema 'Tot són preguntes' de Joan Vinyoli. El tema forma part del darrer àlbum de Mishima 'Ara i res' (Warner / The rest is silence, 2017). Els finalistes del guardó són les versions de 'No he desitjat mai cap cos com el teu' de Vicent Andrés Estellés a càrrec de Maria Arnal i Marcel Bagés, 'Serenada d'hivern' de Josep Carner a càrrec de Víctor Bocanegra, 'Adéu-siau, plaers del món' de Jacint Verdaguer a càrrec d'Arnau Tordera i 'Salvador Dalí' de Josep Palau i Fabre a càrrec de Toni Xuclà.

Dotat amb 5.000 euros i una obra original de l'escultor Josep Bofill, el premi està patrocinat pel Celler Vall Llach i impulsat per Lluís Llach. El lliurament s'ha fet aquest dijous de forma excepcional en un format auster en protesta per la situació política de Catalunya. En anteriors edicions, els guanyadors han estat Mireia Vives i Borja Penalba, Bartomeu, Judit Nedderman, Toni Xuclà i Rojer Mas.