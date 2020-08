David Lynch, Gran Premi Honorífic del Festival de Sitges

El Festival de Sitges està ultimant els detalls de la 53a edició, que es desenvoluparà entre el 8 i el 18 d'octubre en un format híbrid entre presencial i virtual a causa de la pandèmia del coronavirus. El certamen concedirà –a distància– el Gran Premi Honorífic al director nord-americà David Lynch, un nom fonamental del cinema de les últimes quatre dècades, responsable de fites com Vellut blau, Twin Peaks, Mulholland Drive i L'home elefant, de qual es projectarà a Sitges una còpia remasteritzada. A més, aquest dilluns també ha confirmat les pel·lícules que completen la programació d'enguany, entre les quals hi ha Possessor, de Brandon Cronenberg; Wendy, de Benh Zeitlin, i Baby, de Juanma Bajo Ulloa.





Brandon Cronenberg, que el 2012 va guanyar el premi al director revelació a Sitges amb Antiviral, hi presentarà Possessor, una pel·lícula de terror ambientada en una organització secreta que utilitza tecnologia d’implants cerebrals per ocupar els cossos d’altres persones, amb la finalitat de dur-les a cometre assassinats.La 53a edició del Festival de Sitges commemora diferents aniversaris amb projeccions especials. A més dels 40 anys de l'estrena de L'home elefant, que serà el film de cloenda, hi haurà les projeccions de Desafiament total, Flash Gordon i La guerra de les galàxies. Episodi V: L'imperi contraataca.