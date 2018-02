David Mauricio estrena el videoclip d''Ocells perduts'

El bosc com a casa, així és el videoclip de la cançó 'Ocells perduts', de David Mauricio, que ha dirigit Anna Urpí. La descontextualització dels objectes quotidians en un entorn natural i salvatge serveix com a fil conductor per posar les imatges al tema 'Ocells perduts', un passeig introspectiu que ens porta a recórrer les fagedes i rierols de la Garrotxa a través de la música del cantautor gironí. El videoclip és una idea original de Ginkgo Audiovisuals amb realització d'Anna Urpí, direcció de fotografia de Gerard Tarrats i direcció artística de Noemí Roset.

'Ocells perduts' també és títol del disc de debut de David Mauricio, pop d'autor que s'omple de les sonoritats acústiques de la mandolina, el violí i el banjo. En el disc, produït per Vic Moliner, hi col·laboren Apel·les Carod, Miquel Biarnés i Santi Careta, i el concert de presentació a Barcelona serà el 18 de febrer al Casinet d'Hostafrancs dins del Festival BarnaSants.

David Mauricio, format al Taller de Músics de Barcelona i l'Esmuc, ha participat en diferents projectes jazzístics, com ara 'Remember Coltrane & Hartman' i 'Singing Chet', i també en musicals com 'La Monyos' i 'Josafat.