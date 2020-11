Mor als 85 anys David Prowse, l'actor que va interpretar Darth Vader a 'Star Wars'

L'actor britànic David Prowse, conegut pel seu paper de Darth Vader a 'Star Wars' ha mort aquest diumenge als 85 anys, segons ha informat el seu representant a Twitter i recull Europa Press. Prowse va ser escollit per George Lucas sobretot pel seu físic, feia 2 metres d'alçada i pesava 119 quilos però el cineasta va decidir no utilitzar la seva veu, sinó la de l'actor James Earl Jones. També és conegut pel seu paper a La taronja mecànica (1971), d'Stanley Kubrick, on feia de guardaespatlles i per haver interpretat a Frankenstein en tres ocasions: Casino Royale (1967), The Horror of Frankenstein (1970) i Frankenstein and the Monster from Hell (1974).

Al Regne Unit és molt conegut popularment perquè va ser el protagonista d'una campanya de conscienciació vial per ensenyar els nens a creuar el carrer. Prowse va ser també campió d'halterofília i va ser diverses vegades campió a Gran Bretanya. La seva formació i preparació en aquest esport va fer que també entrenés Cristopher Reeve pel seu paper a la primera pel·lícula de Superman (1978). Després de la participació a Star Wars es va retirar del cinema i es va dedicar sobretot al seu gimnàs i a activitats benèfiques relacionades amb els infants i el càncer. Al 2009 va dir públicament que estava malalt de càncer.