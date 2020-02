Davide Dato, estrella indiscutible del Ballet de l'Òpera de Viena

Ballet de l'Òpera de Viena

Centre Cultural Terrassa. 1 de febrer

Manuel Legris va tenir dissabte l'encert de combinar en la Gala d'Estrelles del Ballet de l'Òpera de Viena la dansa clàssica de repertori amb la dansa neoclàssica i contemporània, però amb l'agradable afegit que els números de clàssica, en lloc dels habituals passos a dos d' El llac dels cignes, La Bella dorment o El Quixot, eren trios, escenes corals i també duos i solos de peces academicistes de nova creació com Peer Gynt, amb coreografia d'Edward Clug, Donizetti, del director de la companyia, i revisions de Legris dels clàssics El corsari i Sylvia. Amb peces de tall neoclàssic i contemporani de firmes de renom com Hans van Manen, András Lukács, Mauro Bigonzetti i Patrick de Bana, el resultat va ser una vetllada interessant per al descobriment de novetats.

Amb una tècnica força homogènia, entre els ballarins van destacar Nikisha Fogo, tant en el pas a dos d' El Corsari com en Sylvia, que a una tècnica precisa va sumar-hi una molt bona expressivitat, els equilibris i la tècnica impol·luta però un pèl freda de Kiyoka Hashimoto al pas a dos de Donizetti i un Denis Cherevychko que va fer honor als grans salts i virtuosisme de l'escola russa. En l'àmbit contemporani, Sveva Gargiulo va mostrar una impactant força física al seu solo Movements of the soul, coreografiat per la ballarina solista Nikisha Fogo, i Masayu Kimoto, Scott McKenzie i Geraud Wielick van afrontar amb gran agilitat la complicadíssima i vital coreografia Solo de Van Manen. Fiona McGee, de cames llarguíssimes, dúctil i molt expressiva, va estar esplèndida en el duo Luminous d'András Lukács, i Alice Firenze en la complicada i física Cantata de Bigonzetti.

Però el millor de la vetllada va ser, sens dubte, Davide Dato en el solo The labyrinth of solitude de De Bana. A anys llum de la resta de la companyia, l'italià se'ns mostra com una autèntica estrella internacional tant en tècnica com en expressivitat. L'estrella de la companyia va deixar tothom bocabadat amb els seus grans salts i piruetes de gran velocitat en una peça lírica i d'alta exigència expressiva, i va arrencar enfervorits aplaudiments del públic.