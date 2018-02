El Daydream serà el primer festival a permetre l'ús de bitcoins

El Daydream, que aterrarà a Montmeló el 30 i 31 de març, serà el primer festival del món que permet pagar les entrades amb les criptomonedes bitcoins. L'esdeveniment, que és una trobada massiva de música electrònica, serà pioner a permetre com a forma de pagament l'ús de la moneda virtual més estesa del mercat. La IX edició del Daydream se celebrarà al Circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló

En la nova edició de la cita hi participaran una cinquantena d'artistes representants de la música 'techno', EDM i underground. Entre els noms del cartell hi ha Dimitri Vegas & Mike Like, Martin Solveig, W&W i Nicky Romero, que actuaran als cinc escenaris del festival. El Daydream, que enguany espera rebre més de 60.000 assistents, va néixer el 2010 a Bèlgica i, a banda de música, inclou números de màgia, art urbà en directe, realitat virtual, una llançadora humana i un túnel del vent.