'Deixeu-nos somiar': L'espot de la gala dels Gaudí

La frase de Georges Méliès de "Les pel·lícules tenen el poder de capturar els somnis" és el leitmotiv de l'espot de la gala de la 10a edició dels premis Gaudí, que se celebrarà el 28 de gener a l’Auditori del Fòrum del CCIB. 'Deixeu-nos somiar' és el títol d'una peça que imagina un bosc màgic on els intèrprets i cineastes es troben per somiar plegats. "En el moment polític que estem vivint, és absolutament imprescindible que el cinema tingui les eines necessàries per poder-se expressar", reivindica el director de l'espot, Lluís Danés, que també dirigirà la gala.

El curt inclou alguns noms coneguts del cinema català i nominats dels premis: Josep Maria Pou, Núria Prims, Nora Navas, Bruna Cusí, Itziar Castro, Sergi López, Joan Pera, Carla Simón, David Verdaguer i les dues nenes protagonistes d''Estiu 1993', Laia Artigas i Paula Robles.