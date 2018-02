Denuncien per plagi 'La forma del agua', de Guillermo del Toro

David Zindel, fill del dramaturg Paul Zindel (EUA, 1936-2003), ha presentat una demanda contra la pel·lícula 'La forma del agua', de Guillermo del Toro, per presumpte plagi de l'obra de teatre 'Let me hear you whisper', escrita pel seu pare el 1969. Segons informa 'Variety', David Zindel assegura que les similituds entre l'obra del seu pare i el film són tan grans que la pel·lícula hauria de ser considerada una adaptació del text teatral. 'La forma del agua' és la pel·lícula preferida de la 90a edició dels Oscars, amb 13 nominacions.

Zindel ha denunciat l'estudi Fox Searchlight, del Toro i el productor associat Daniel Kraus per presumpta infracció dels drets d'autor, que estan en mans del fill del dramaturg. L'obra de teatre relata la relació entre una introvertida cuidadora i un dofí, amb qui estableix una estranya amistat mentre treballa en un laboratori militar durant la Guerra Freda. Segons la demanda, a l'espectacle la cuidadora descobreix que serà sacrificat i organitza un pla per alliberar-lo.

A 'La forma del agua', escrita per Del Toro i Vanessa Taylor, una dona de la neteja estableix un vincle sentimental amb una criatura marina en un laboratori militar durant la Guerra Freda i engega una missió per alliberar-la i evitar així la seva mort. "Malgrat les evidents similituds entre l'obra i la pel·lícula, els acusats mai es van molestar a sol·licitar o obtenir una llicència per disposar dels drets de l'obra ni es fer sortir Zindel als crèdits de la pel·lícula", diu la demanda.

Fox Searchlight ha negat en un comunicat que el film es basi en l'obra de teatre i ha explicat que demanaran que la demanda sigui desestimada. Segons la companyia, Zindel ha denunciat el film coincidint amb els Oscars per pressionar-los i provar d'arribar a un acord de forma ràpida. "En comptes d'això, ens defensarem enèrgicament, i defensarem aquesta pel·lícula original i revolucionària", diu l'estudi.