Dos vessaments cerebrals allunyen Keith Jarrett del piano

El pianista nord-americà Keith Jarrett, un dels més influents i singulars del jazz actual, ha revelat al New York Times que la seva inexplicable absència dels escenaris en els últims anys es deu a dos vessaments cerebrals que va tenir el febrer i el maig del 2018, que li han deixat seqüeles. "No em sento pianista, ara mateix. És l'únic que puc dir", afirma el músic, que pot tocar només amb una mà. Després de dos anys de rehabilitació, el costat esquerre del cos encara no li respon, de manera que camina amb dificultat amb l'ajuda d'un bastó, "però això ha costat un any", reconeix. "No preveuen que pugui recuperar la mobilitat en aquesta mà. El màxim que podrien aconseguir fer amb la meva mà esquerra és subjectar una tassa", diu.

Keith Jarrett (Allentown, 1945) va ser un artista precoç que amb només 7 anys interpretava en clubs peces de Mozart, Schumann i Beethoven i que es va caracteritzar ja com a professional per un estil ortodox, capaç de combinar el virtuosisme i l'habilitat d'un gran concertista amb la gosadia d'un compositor de jazz contemporani. Transitant per un amplíssim catàleg de gèneres, inclosos el hard bop, el jazz rock o la música clàssica, el nord-americà va rebre les felicitacions de la crítica, del públic i de personalitats com l'escriptor Henry Miller o el mateix Miles Davis, que va reclamar insistentment els seus serveis com a pianista. De la seva producció com a artista en solitari sobresurt especialment l'àlbum doble The Köln Concert (1975), amb què va aconseguir reclutar noves audiències per al món del jazz gràcies a les seves emotives improvisacions i del qual es van despatxar 4 milions de còpies a tot el món.