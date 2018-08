Desapareix el bust de Narcís Oller de la plaça de l'escriptor a Barcelona

El bust de bronze de l'escriptor Narcís Oller, obra de l'artista Eusebi Arnau i ubicat a la plaça de l'escriptor al barri de Gràcia de Barcelona, ha desaparegut. Els veïns van detectar fa quatre dies que el monument no era al pedestal de la plaça on s'exhibia des del 1942, i alguns d'ells ho van explicar a través de Twitter. L'Ajuntament ha confirmat a l'ARA que el bust no s'ha retirat per tasques de manteniment i que se sospita que l'han robat. Per això, aquest dijous denunciaran la desaparició del bust als Mossos d'Esquadra.

El suport que sostenia el bust d'Oller, aquest matí / FRANCESC MELCION

La idea d'elaborar un monument en homenatge a Narcís Oller va sorgir molt poc abans de proclamar la República impulsada per Francesc Matheu, el mateix que havia promogut els monuments a escriptors al Parc de la Ciutadella. L'escultor Eusebi Arnau va rebre l'encàrrec de construir l'obra, que va tenir llesta el 1932, però no es va trobar un emplaçament per ubicar-la fins al 1934. En un primer moment el bust es va instal·lar a la Via Augusta, fins que l'any 1942 es va traslladar a la plaça de Gràcia que porta el nom de l'escriptor. El 1999 el pedestal de pedra va ser substituït per un d'acer corten d'Ignasi Sanfeliu.

L'autor del bust, Eusebi Arnau, va ser un escultor català que va treballar, sobretot, en obres aplicades a l'arquitectura. Entre les seves creacions destaquen l'escultura del Salvador a l'Hospital de Sant Pau, el Sant Jordi de Casa Amatller, l'estàtua de Joan Maragall al Parc de la Ciutadella i el monument al Doctor Robert, un conjunt escultòric ubicat a la plaça Tetuan.