Desapareix la llança dels cabdills ilergetes Indíbil i Mandoni a Lleida

Al segle III aC, els cabdills ilergetes Indíbil i Mandoni es van revoltar contra el general romà Escipió. La revolta va tenir un destí tràgic: el poderós general va castigar els revoltats amb una gran matança. Ara la llança de l'escultura dedicada aquests herois ilergetes de Lleida ha desaparegut. Ho explica l'alcalde de Lleida, Angel Ros, en un tuit:

A l'estàtua d' Indíbil i Mandoni li desapareix la llança. Ens els propers dies procedirem a restaurar-la Ens ho explica avui @SEGREcom en portada 👇🏻 pic.twitter.com/RMr5WvACkb — Angel Ros Domingo (@angelrosdomingo) 14 de novembre de 2017

La regidora de Seguretat Ciutadana del consistori lleidatà, Sara Mestres, ha apuntat que es tractaria d'una "bretolada" duta a terme per persones que "no estimen ni tenen cura de la ciutat". Des de l'Ajuntament de Lleida calculen que l'acte vandàlic hauria passat en cap de setmana i la Guàrdia Urbana de Lleida ha obert una investigació per aclarir els fets. El consistori ja ha anunciat que encarregarà a un ferrer que reprodueixi la llança de bronze arrancada i reparar així l'escultura. Indíbil i Mandoni és una de les icones de Lleida i està ubicada a l'Arc del Pont, a l'antiga entrada de la ciutat, pel Pont Vell.



Tot i que aquesta és la primera vegada que aquesta estàtua pateix un acte vandàlic, segons Mestres, a Lleida hi hagut atacs a altres monuments. És el cas de l'estàtua de Lluís Companys situada davant del Teatre de l'Escorxador de la ciutat que va aparèixer amb pintura vermella el mes de març d'aquest 2017 o l'estàtua del fundador de l'Aplec del Caragol, Manolo Calpe, als Camps Elisis, que va aparèixer a terra dies abans de l'última edició de la festa.