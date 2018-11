Descobreix l'aventura de 'Maremar' de Dagoll Dagom i Lluís Llach amb l'ARA

És fosc i a l'escenari hi apareix una nena, en un camp de refugiats, que plora desconsoladament perquè ha perdut els pares. Desesperada, se li presenta un personatge fantàstic que consola les seves llàgrimes explicant-li la història de Pèricles, príncep de Tir, que ha de fugir de les seves terres perquè el persegueix un malvat tirà. A través d'aquest argument basat en l'obra homònima de William Shakespeare, Dagoll Dagom construeix 'Maremar', un musical narrat a través de cançons de Lluís Llach en cartell al Teatre Poliorama des de finals de setembre.

La banda sonora de 'Maremar' s'ha materialitzat en un disc on es poden escoltar, juntament amb els cants 'a cappella' dels actors, cançons com 'Corrandes d'exili', 'I si canto trist, 'Un núvol blanc', 'Onades', 'Abril 74' i 'Maremar' del cantautor català que narren la travessia de l'heroi. Durant les seves aventures, Pèricles s'enamora de Thaïsa, filla del rei de Pentàpolis, amb qui s'acaba casant i tenint una filla: Marina. Thaïsa pateix un accident enmig d'una gran tempesta en què el seu vaixell naufraga i és llançada al mar perquè els tripulants la consideren -erròniament- morta. Pèricles deixa la seva filla en mans de Tarsus perquè la cuidin Cleó i Dionisa i tingui una vida millor, i continua la seva odissea. La deessa Diana, que ha estat observant la fatídica sort de la família, utilitzarà totes les seves forces per reunir-los de nou. Dagoll Dagom converteix aquesta peça teatral en una metàfora de la vida plena de pèrdues i naufragis d'una nena refugiada.

