Descobreixen un enterrament col·lectiu de fa uns 3.000 anys a la cova dels Xaragalls

Un equip de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) ha posat al descobert un enterrament col·lectiu de fa uns 3.000 anys a la cova dels Xaragalls, a Vimbodí i Poblet. Segons informa la institució, serà de gran interès per estudiar el poblament prehistòric i protohistòric a la Conca de Barberà. La troballa s’ha produït en el transcurs d’una excavació que va començar a mitjans de febrer i que s’acabarà el 15 de març.

Els membres de l’IPHES creuen que part de les coves poden contenir restes de diferents períodes cronològics des del pleistocè mitjà –fa uns 500.000 anys– fins a la prehistòria recent, amb les primeres poblacions ibèriques. D’entre el material descobert durant els primers dies de l’actuació abunden restes humanes i d'animals i ceràmiques de caràcter funerari de fa uns 3.000 anys. L’estudi d’aquestes restes permetrà aprofundir en aquestes poblacions que representen el substrat preromà del poblament de la Conca de Barberà.

Les troballes també permetran desenvolupar la recerca de la tecnologia ceràmica i sobre l'aprofitament i explotació dels ramats, i fer estudis genètics de les restes paleoantrolpològiques, cosa que ajudarà a establir el caràcter genètic local o saber si existeixen dinàmiques d'intercanvi amb altres zones geogràfiques.

El jaciment queda delimitat per una banda pel barranc de Castellfollit i per l'altra per la part baixa de la muntanya on hi ha la cova dels Aixeregats. Es tracta d'un possible taller de sílex blanc descobert l'any 1937 i molt prospectat. S'hi han documentat ascles i fulles, nuclis reaprofitats, gratadors i puntes de sageta, entre altres elements.