Descobreixen a Pompeia un 'thermopolium' encara amb restes de menjar

L'àrea arqueològica de Pompeia, la ciutat destruïda el 79 dC per l'erupció d'el Vesuvi no deixa de sorprendre. Aquest dissabte s'ha comunicat la troballa d'un thermopolium, el lloc on se servia menjar i beguda, intacte i decorat i amb restes d'aliments. El ministeri de Cultura italià i l'àrea arqueològica consideren que és "un altre descobriment extraordinari a Pompeia, a les noves excavacions empreses dins el projecte de manteniment i restauració de la regió V", tal com recull l'agència Efe.

Es tracta d'un thermopolium, un restaurant on se solia servir menjar a les classes més baixes de la ciutat, perfectament conservat amb el taulell amb la imatge d'una nimfa marina a cavall i altres animals amb "colors tan brillants que semblen tridimensionals", expliquen. Però el que més ha sorprès els arqueòlegs és el descobriment d'envasos amb restes de menjar que es venia "per emportar". De fet, era costum dels pompeians consumir aliments i begudes calentes a l'aire lliure.

Els arqueòlegs que treballen al parc arqueològic de Pompeia ja estan estudiant el material per comprovar si aquest descobriment pot ampliar el coneixement sobre els hàbits alimentaris de l'època romana. "A més de ser un testimoni més de la vida quotidiana a Pompeia, les possibilitats d'anàlisi d'aquest thermopolium són excepcionals, ja que per primera vegada s'ha excavat tot un entorn amb metodologies i tecnologies d'avantguarda que estan tornant dades inèdites", ha explicat Massimo Osanna, director general del Parc Arqueològic de Pompeia. Seguint una tasca interdisciplinària, a partir d'ara es faran diverses anàlisis al laboratori per conèixer el contingut de les dolia, els atuells de terrissa en què es cuinava el menjar a l'antiga Roma.

651x366 Detall del 'thermopolium' descobert a Pompeia. / LUIGI SPINA / EFE Detall del 'thermopolium' descobert a Pompeia. / LUIGI SPINA / EFE

Les decoracions del taulell del thermopolium –les primeres a emergir de l'excavació– mostren al frontal la imatge d'una nereida (nimfa) a cavall en un entorn marí i, al costat més curt, la il·lustració probablement de la mateixa botiga com a rètol comercial. A més, s'hi han trobat diferents materials de rebost i de transport: nou àmfores, un recipient de bronze, dos flascons i una olla de ceràmica. El terra de tota la sala està format per l'anomenat cocciopesto, un revestiment impermeable format per fragments de terracota en què s'han inserit fragments de marbre policromat en alguns punts.

Els thermopolis, on se servien begudes i menjar calent conservats en grans dolia (grans àmfores) incrustats al taulell de maçoneria, eren molt habituals en el món romà. Només a les restes de Pompeia n'hi ha uns vuitanta, però cap amb el taulell completament pintat, cosa que evidencia la naturalesa excepcional de la troballa.

Un menú amb ànec, porc, cabra, peix i cargols

Les primeres anàlisis confirmen que les pintures del taulell representen, almenys en part, els aliments i begudes que realment es venien dins del thermopolium: hi ha dos ànecs representats entre els quadres de taulell i, de fet, s'ha trobat un fragment d'os d'ànec dins d'un dels recipients, juntament amb porc, cabres, peixos i cargols de terra. D'altra banda, les primeres anàlisis arqueobotàniques han permès identificar fragments de roure caducifoli, probablement pertanyents a elements estructurals del taulell de la cuina. Al fons d'un recipient per a vi s'han identificat restes de faves, que s'utilitzaven per modificar el gust i el color del vi.

Una altra dada interessant és el descobriment d'ossos humans, trobats parcialment alterats pel pas de túnels realitzats en l'època moderna per excavadores clandestines a la recerca d'objectes preciosos. Alguns són d'un individu d'uns 50 anys que probablement estava ajagut sobre un llit quan va arribar la lava que va arrasar la ciutat.