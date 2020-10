Descobreixen 56 sarcòfags de fusta amb les mòmies pràcticament intactes

Després de dos mesos sense poder fer excavacions per culpa de la pandèmia, Egipte ha presentat el seu primer gran descobriment després de l'aturada: 56 sarcòfags de fusta en perfectes condicions i amb les mòmies intactes. Les restes, trobades a la necròpolis de Sakkara, tindrien 2.600 anys.

Alguns dels sarcòfags encara conserven part de les pintures i pertanyen a la dinastia XXVI (664-525 aC), l'última abans que Egipte fos conquerit per l'Imperi Persa. Segons el secretari general del Consell Suprem d'Antiguitats, Mustafa Waziri, totes les mòmies pertanyen a alts sacerdots i oficials de l'Antic Egipte que van viure a l'antiga capital de Memfis. "Estem parlant d'acòlits de Bastet, i trobar una quantitat tan gran de mòmies humanes significa que la van adorar durant el període tardà, mitjà i nou", ha dit Waziri. A la tomba, una sepultura vertical de més d'11 metres de profunditat, hi ha més sarcòfags que no s'han tret però que "pertanyen a les amants, familiars i veïns d'un sacerdot que va voler ser enterrat a prop de la deessa Bastet (benefactora de la fertilitat, protectora de les dones embarassades i de la llar)", ha dit Waziri. D'altra banda, també s'han descobert 28 estàtues del déu Ptah Sokar, protector dels morts i patró dels ferrers.

Les excavacions van començar l'abril del 2018 i, en un primer moment, només es van trobar desenes d'animals momificats. Les mòmies es traslladaran al Gran Museu Egipci, ubicat prop de les piràmides de Guiza, que s'inaugurarà el 2021.