Desescal-ART, el primer festival presencial del desconfinament

Serà el primer festival amb públic presencial de la desescalada, es diu Desescal-ART i es farà aquest dissabte a la Masia Cal Monic de Castellserà (Urgell). "No podem deixar de banda la cultura, cal tornar a programar espectacles i donar suport a les companyies locals", explica a l'ACN l'alcalde de Castellserà, Marcel Pujol. El festival compta amb amb companyies locals que fan teatre, circ, música i màgia. L'aforament s'ha limitat a 120 persones per a cadascuna de les dues sessions, previstes per a les set del vespre i les deu de la nit. Les localitats, que funcionen amb entrada inversa, ja s'han exhaurit.

El cartell inclou la companyia de teatre familiar Campi Qui Pugui, la de circ Improvisto's Krusty Show i els músics David Pradas i Oriol Ginestà. I el mestre de cerimònies serà el Mag Lari, que fa poc ha comprat una casa al poble on preveu fer-hi un espai museístic. Les actuacions que faran dissabte seran d'entre 20 i 25 minuts cadascuna perquè el festival no s'allargui massa i així es puguin fer dues sessions.

El festival ha nascut a iniciativa de les companyies i impulsat per l'Ajuntament amb l'objectiu principal de donar suport al sector. Segons Pujol, el poble té "la gran sort de tenir molt bons professionals" que porten molt temps parats i ara se'ls vol donar suport perquè són empreses amb les quals sempre ham "pogut comptar" i han ajudat a omplir programacions.



Marcel Pujol ha assegurat que la gent "té moltes ganes de sortir" i han vist una oportunitat després de suspendre moltes de les activitats que tenen concentrades a principis d'any com la Fira, les Caramelles, la Festa de la Mona i la del Bandoler. En aquest sentit, l'alcalde assenyala que després de veure l'exemple de Corbins (Segrià) la setmana passada, on la companyia local Festuc Teatre va fer la primera representació teatral amb públic des de l'arribada de la covid-19, ara han decidit apostar per aquesta "nova manera de programar i omplir els escenaris". Com a Corbins, a Castellserà el públic es distribuirà per unitats familiars, mantenint distàncies i sempre amb mascareta. Així mateix, també caldrà rentar-se les mans amb hidrogel i no hi haurà servei de bar per evitar al màxim els contagis.



Jordi Pedrós, de la Companyia Campi Qui Pugui, ha explicat a l'ACN que els últims tres mesos han estat "molt difícils" ja que tenien moltíssimes actuacions programades i totes s'han hagut de suspendre. I han vist com moltes companyies com la seva han fet fallida o s'han vist abocades a demanar crèdits per sobreviure. Pedrós afegeix que els costa veure com serà el futur perquè molts ajuntaments estan destinant el finançament de cultura a altres partides. Per això remarca que accions com les de Castellserà són un "alenada d'aire". Ho són no només per a ells sinó que també per a d'altres, ja que Pedrós assegura que li han trucat altres companyies de Madrid o Oviedo que, quan han sabut que es reprenia l'activitat teatral, s'han interessat per saber com ho han fet. De fet, Pedrós ha destacat que després de la primera representació de Festuc Teatre a Corbins, els van trucar tres programadors per programar tres actuacions. "Això fa que es perdi la por, ja que es pot programar, amb totes les mesures, però es pot programar", ha recalcat.