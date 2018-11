Detingut a Barcelona un falsificador d'obres d'art

La policia espanyola ha detingut a Barcelona Oswaldo A.B., un veterà falsificador d'obres d'art. L'home ja tenia una ordre de cerca i captura amb ingrés a presó, emesa per l'Audiència Nacional el 2016, per ser extradit als Estats Units, i una altra reclamació d'un jutjat de Barcelona des de l'any 2017. Segons ha informat la policia, el fugitiu hauria comercialitzat massivament als Estats Units amb obres falsificades d'artistes reconeguts internacionalment. La detenció s'ha pogut fer després de dos anys d'investigacions, ja que l'home prenia mesures de seguretat i autoprotecció "extremes". Oswaldo A.B., de 72 anys, va ser localitzat a la sortida d'un domicili de Barcelona, on actualment té la seva residència legal.

Les autoritats nord-americanes reclamen l'extradició de l'home perquè el consideren autor de diversos delictes contra la propietat intel·lectual, i per aquest motiu l'Audiència Nacional va emetre el novembre de 2016 una ordre de cerca i captura amb ingrés a presó. Un jutjat de Barcelona també l'havia requerit per presumptes delictes contra la propietat intel·lectual i industrial.



El falsificador ja havia estat detingut el desembre del 2000 en el marc de l'operació Artista, que va dur a terme la policia espanyola a Catalunya. En aquell moment se'l va considerar el màxim responsable, al costat d'un impressor italià, d'una xarxa fraudulenta en diferents països. Es van detenir fins a 7 persones a tot l'estat espanyol i 4 més a Itàlia. També es van intervenir unes 3.000 obres d'art falsificades (gravats, litografies i serigrafies) d'artistes com Miró, Picasso, Tàpies, Dalí, Chillida i Andy Warhol, entre d'altres, valorades en uns 7,5 milions d'euros.