Detingut el 'bailaor' Rafael Amargo per tràfic de drogues

La Policia Nacional ha detingut el ballarí i coreògraf Rafael Amargo en una operació contra una organització criminal dedicada al tràfic de drogues, segons han informat a Efe fonts de la investigació.

Amargo va ser detingut ahir al vespre en un operatiu que continua obert i en el qual, de moment, s'han detingut tres persones més, una de les quals és la seva parella. L'operació està sota secret per ordre judicial, si bé les fonts han precisat que Amargo està en principi imputat per un delicte de pertinença a organització criminal i un altre de tràfic d'estupefaents. Rafael Amargo ha passat la nit en dependències policials, en concret als calabossos de la comissaria de la Policia Nacional del carrer Leganitos de Madrid.

Rafael Amargo és un dels 'bailaors' de flamenc més coneguts internacionalment. Actualment té previst estrenar dijous Yerma al Teatreo La Latina, a Madrid, en una nova revisió molt personal de l'obra de Federico García Lorca. Aquest poeta va ser inspiració d'un dels espectacles que més li van servir de trampolí, Poeta en Nueva York, del 2002. De tota manera, Amargo va ser un artista precoç, que va arribar a Madrid amb 16 anys, amb 22 firmava un espectacle i amb 25 tenia una companyia. Després va venir el camí de la fusió flamenca que li va donar ressò internacional.

Com explicava en una entrevista a l'ARA fa gairebé una dècada, Amargo ha viscut com una estrella de rock. Afirmava que li agradava treballar a Catalunya perquè hi ha menys vida social i se centra més en la feina. " Jo vaig arribar a Madrid el 1991, i hi havia els supervivents de la Movida, agüita! , va ser molt gros! Jo he viscut molt, he après molt i m'encanta, no me'n vull desfer".