El Dia Internacional de la Dansa pren un caire reivindicatiu en plena pandèmia

L'any 1985 la Unesco va decretar el 29 d'abril Dia Internacional de la Dansa en record del ballarí i coreògraf Jean-Georges Noverre (nascut el 29 d'abril del 1727), considerat el pare del ballet modern. En l'actual situació de confinament que impedeix a les grans companyies oferir la tradicional classe oberta que es retransmet en directe a tot el món, la diada ha mobilitzat, tanmateix, el sector, que reclama ara més que mai ajuts per a un dels àmbits més castigats per la pandèmia del covid-19.

L' APdC, l'associació que aplega els professionals de la dansa a Catalunya, ha encarregat enguany el manifest de la diada a la gestora cultural i crítica de dansa Montse Otzet, que ha reivindicat el valor d'"un art que mereix ser més present a la nostra societat". També ha aprofitat l'ocasió per reclamar a les institucions el 2% del pressupost per a Cultura, contra el 0,65% l'actual, així com una presència més sòlida de la dansa en la formació i l'exhibició. Otzet, fent referència a l'actual situació que només permet als ballarins posar en circulació a les xarxes vídeos de dansa confinada, ha assenyalat que "és important donar a la dansa un espai emotiu i generós en les nostres vides".

A nivell internacional, l'encarregat de fer el missatge del Dia Internacional de la Dansa ha sigut el ballarí i coreògraf sud-americà Gregory Vuyani Maqoma, que reflexiona sobre el paper de la dansa en el que denomina "l'època posthumana". "La nostra dansa ha de donar més que mai un fort senyal als líders mundials i als responsables de vetllar per la seguretat i millorar les condicions de vida dels humans", assevera.

El mateix dia que s'ha informat que el prestigiós Ballet de Houston no vindrà a inaugurar el Festival Castell de Peralada el juliol per culpa de la pandèmia de covid-19, les companyies del país no tiren tanmateix la tovallola i, des del confinament, ofereixen els seus vídeos de dansa confinada, com ara el Ballet de Barcelona, per enviar un missatge d'esperança.

Pel que fa a l'associació LiceXballet, que aplega exballarins de l'antiga companyia del Liceu, han aprofitat aquesta jornada per retre un homenatge a la figura del mestre Joan Magrinyà, ja que enguany es compleixen els 25 anys de la seva desaparició.