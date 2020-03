Amb totes les sales tancades i les produccions aturades per la crisi sanitària del coronavirus, celebrar el Dia Mundial del Teatre s'ha convertit aquest any en un repte complex. Malgrat les circumstàncies, el sector ha utilitzat totes les seves eines per traslladar el teatre a les cases dels espectadors a través de les pantalles, amb vídeos, textos i missatges publicats a les xarxes socials. El Dia Mundial del Teatre se celebra, aquest any, a internet. "Abatrem l'enemic i en sortirem victoriosos", afirma l'actor Joan Pera al missatge de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA), que reclama que les platees es tornin a omplir aviat. Fa uns dies, Adetca ja va alertar que la situació de les sales de teatre és preocupant i va demanar mesures de xoc per revertir les pèrdues econòmiques provocades pel tancament d'aquests espais.

La Societat General d'Autors i Editors (SGAE) també se suma a la celebració del Dia Mundial del Teatre demanant a tothom qui ho vulgui que pengi un vídeo explicant "per què el teatre ens fa somiar" i sota l'etiqueta #DiaMundialdelTeatro. Per la seva banda, el Teatre Lliure ha reunit versos d'autors com Shakespeare, Lorca, Calderón de la Barca i Ibsen interpretats per una quinzena d'actors, crítics i espectadors des de les respectives cases per commemorar el Dia Mundial del Teatre. En paral·lel, i a l'espera de poder recuperar la normalitat "al més aviat possible", el Lliure emet fins diumenge vinent l'espectacle Jane Eyre: una autobiografia al seu canal de YouTube.

De fet, des de fa uns dies, molts teatres han posat a la disposició dels espectadors obres de teatre en format audiovisual perquè puguin veure-les des de casa durant el confinament de forma gratuïta. És el cas del Grup Focus, que ofereix les gravacions d'obres com El nom i Adossats, i la Sala Flyhard, que emet Tortugues o la desacceleració de les partícules i La pols, entre d'altres espectacles. En el marc del Dia Mundial del Teatre, el Teatre Nacional de Catalunya ha programat per a aquest divendres a les sis de la tarda una trobada amb el dramaturg Guillem Clua i el director Josep Maria Mestres a través d'Instagram.

El confinament ha obligat a cancel·lar tots els actes i propostes que cada any s'impulsaven al voltant del 27 de març i en el marc del Dia Mundial del Teatre. Cada any s'encarregava un discurs a una personalitat internacional i es llançaven descomptes per part de les sales de teatre. També es feien jornades de portes obertes, lectures dramatitzades i activitats.