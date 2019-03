L'obra de teatre 'Dios tiene vagina', la nova diana dels ultracatòlics

Grups ultracatòlics i ultradretans com ara l'associació espanyola Abogados Cristianos i Hazte Oír plantejaran batalla contra la programació d'una obra de teatre amb el títol 'Dios tiene vagina' a les Naves del Matadero. Consideren que el muntatge, en què apareixen actors despullats interpretant una processó de Setmana Santa, és "de mal gust" i una burla de la religió.

'Dios tiene vagina' es va poder veure el 2017 al festival terrassenc TNT i el febrer del 2018 a Barcelona, al Mercat de les Flors. Es tracta d'una obra de la companyia cordovesa Vértebro, que fa teatre d’avantguarda i experimentació, i està integrada per Ángela López, Juan Diego Calzada i Nazario Díaz. L'obra forma part d'un díptic on exploren la permeabilitat de la identitat i qüestions sobre gènere, fe, política i sexualitat. A l'obra els tres actors apareixen despullats i utilitzen imatges religioses com els encaputxats de Setmana Santa, emulen les processons i hi apareix un Jesucrist clavat en una fusta on hi diu 'Escup-me'.

Tot i que han passat anys des de l'estrena, sembla que l'exhibició de l'obra a Madrid portarà cua. Primer va ser l'Asociación Abogados Cristianos ( la mateixa que manté el litigi amb les activistes del Coño Insumiso) que va portar a la Fiscalia de Madrid el cas demanant la suspensió cautelar d'urgència de l'obra perquè "incorre en un delicte contra els sentiments religiosos, així com en un altre d'exhibicionisme, en no tenir restringit l'accés als menors". La Fiscalia ho va descartar dilluns perquè l'obra ja s'havia representat; de fet només tenia prevista l'exhibició del 15 al 17 de març.

Responsabilitats a Carmena

Aquest dimarts serà Hazte Oír qui entregarà a l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, més de 26.000 firmes contra l'obra. A més, el seu portaveu, Ignacio Arsuaga, diu que demanarà "responsabilitats polítiques a Carmena per haver destinat diners a una obra blasfema". "És inadmissible que Carmena hagi permès que aquesta obra pugui ser representada a Madrid i a més ho hagi fet amb els diners de tots els espanyols. Per aquest motiu demanem responsabilitats polítiques. El mal que han fet als creients no pot caure en sac foradat", ha afegit.

#Diostienevagina (Parte I Díptico por la identidad) de #Vértebro es un ejercicio colectivo que posee el don de la reconstrucción ¡Mañana y el domingo presentamos este trabajo en Madrid! https://t.co/70oN0NgKXZ — NAVES MATADERO (@NavesMatadero) 14 de març de 2019

Des de l'Ajuntament de Madrid consideren que aquesta representació queda emparada per la llibertat d'expressió. La presidenta d'Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha criticat que "s'utilitzin diners públics per fer escarni de les creences dels cristians". "Estem farts que els atacs vagin sempre en la mateixa direcció –ha dit–. Els governs haurien de garantir el respecte a tots els col·lectius. Crida l'atenció que sempre siguin les institucions governades per partits laïcistes les que fomentin aquest tipus d'atacs".