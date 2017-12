Directors dels museus d'art i restauradors catalans rebutgen el trasllat dels béns de Sixena

Els directors i directors de la Xarxa de Museus d'Art de Catalunya han manifestat aquest dissabte el seu desacord amb el trasllat que obliga el retorn de 44 peces del Museus d'Art de Catalunya, a través d'un comunicat. Segons el col·lectiu, la decisió "no ha tingut en compte les resolucions administratives dictades a l’empara del que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català", ni els informes de conservació que aconsellen no executar el trasllat.

Així doncs, han lamentat que aquesta actuació es produeixi en un context marcat per l’aplicació de l’article 155 i per la convocatòria d'eleccions del 21-D. "Estem convençuts de la legitimitat i legalitat de la compra dels objectes feta per la Generalitat i el Museu Nacional en el seu moment", diu el manifest. Els directors i directores es mostren preocupats perquè en aquesta operació de trasllat es posi en perill la integritat física de les obres, com han avisat els informes tècnics.

"Volem assenyalar la manca de garanties a efectes de conservació que presenta l’espai que

ha d’acollir les peces objectes del trasllat i que tampoc es garanteixi un veritable

accés públic a aquest fons patrimonial", ha apuntat el col·lectiu.

D'altra banda, el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya del Departament de Cultura de la Generalitat també ha expressat la seva condemna del trasllat de les obres de Sixena. Segons aquest ens, l'operació comporta un trencament amb la legalitat catalana, contradiu la voluntat del govern legítim de Catalunya, i qüestiona tots els criteris tècnics i científics de la conservació preventiva.

A més, considera que el trasllat de les obres vulnera la competència dels professionals que tenen la responsabilitat de la seva custòdia i conservació. Per tot això, el centre demana que "el respecte a les institucions catalanes i els valors universals inherents a la cultura prevalguin per sobre dels interessos polítics".