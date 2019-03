Cinc propostes culturals per al cap de setmana

Animats amb ‘Gordon i Paddy’

Diumenge, a les 12 h, al CCCB

651x366 Festival d'animació al CCCB Festival d'animació al CCCB

El festival d’animació de Barcelona, el NonStop, que organitza 20 projeccions, tallers, masterclasses i xerrades professionals entre el Macba i el CCCB, tanca diumenge al migdia amb un dels hits : la preestrena en català de la pel·lícula familiar Gordon i Paddy, un thriller sobre una amistat intergeneracional.

Beirut, Reykjavík, Olot

Divendres, a les 18 h, a Olot

El MOT arrenca a Olot, i ho fa amb una de les revelacions que presenta el festival al públic català: Mazen Maarouf, un refugiat libanès d’origen palestí avui establert a Islàndia de qui Navona i Alianza publiquen Acudits per a milicians. Hi explica com és la vida en una zona de guerra amb els ulls d’un nen. Al vespre la convidada és la sarda Michela Murgia, autora d’ Instruccions per fer-se feixista.

Tothom balla, balla, balla

Dissabte, a les 12 h, a Barcelona, Badalona, Cornellà, l'Hospitalet, el Prat i Sant Cugat

651x366 Tothom Balla Tothom Balla

Nou ciutats ballaran alhora. La Quinzena Metropolitana de Dansa tanca la segona edició amb una coreografia participativa simultània a les ciutats que participen en el festival. Roger de Gràcia serà el mestre de cerimònies.

Circ internacional a preu ‘low cost’

Divendres i dissabte, a les 20 h, a la Central del Circ

La Central del Circ mostra les creacions més innovadores. És l’ocasió per descobrir petites companyies de fora, com el duet de malabarista i acròbata LAZUZ, el gest de Débile Emmental i l’acrobàcia aèria de Melissa Roces.

#johitoco, al Maria Canals

Dissabte, tot el dia, al passeig de Gràcia

Mentre el concurs de piano Maria Canals continua viu al Petit Palau, l’ off arriba aquest dissabte al moment àlgid. Deu pianos de cua s’instal·laran al passeig de Gràcia perquè els passavolants els toquin lliurement. També hi haurà estudiants convidats i Bruno Oro farà un concert a Jardinets de Gràcia, a les 13 h.